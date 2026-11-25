O Correio Entrevista recebeu o presidente do Conselho Federal de Contabilidade (CCF), Joaquim Bezerra. Às jornalistas Mariana Niederauer e Sibele Negromonte, ele falou sobre a atuação do órgão frente à aprovação do ajuste fiscal e da reforma tributária. Também reforçou a necessidade da gestão pública eficiente para que a população tenha confiança nos impostos pagos.

Qual é a sua avaliação para o ajuste fiscal que foi aprovado?

No começo de toda gestão há sempre uma expectativa para o ajuste do orçamento. Qualquer que fosse o presidente eleito, ele teria que enfrentar um ajuste fiscal. Tivemos medidas na fase pré-eleitoral que impactaram diretamente no orçamento futuro. Não há outra forma para manter o equilíbrio fiscal, se não promover todo esse debate. Logo após o resultado das eleições, o Conselho emitiu uma carta aberta juntamente com a associação dos membros dos 33 Tribunais de Contas aos governadores e ao presidente da República afirmando que, para nós, era muito mais importante a qualidade do gasto do que arrecadar mais ou gastar menos. O que o cidadão quer é que a política pública aconteça e chegue na ponta. Ninguém reclama de pagar muito imposto se os direitos garantidos pela constituição funcionam.

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Sobre a qualidade do gasto. Tem algo que o FCF está fazendo?

Vou falar em primeira mão para o Correio. Em janeiro, vamos lançar um Observatório Social do Gasto Público. Vamos ter informações constantes de como as emendas estão sendo aplicadas, como que o recurso que é repassado da União para os estados está sendo aplicado. O Brasil é um dos únicos países do mundo que consegue ter as informações da contabilidade pública consolidada. Muitas vezes, a União transfere o recurso para algum estado e, por uma razão burocrática, essa verba fica parada e demora para fazer alguma licitação. Quando ocorre essa licitação, aquele dinheiro destinado não é suficiente, porque veio a inflação, por exemplo. No TCU, temos 10 mil obras paradas.

Como vai ser a atuação do Conselho durante a sua gestão?

Nós vamos acompanhar de perto e vamos cobrar o TCU. Queremos fazer esse cruzamento (de dados) e entregar essas informações. Existem instrumentos de planejamento no ordenamento municipal. A nossa ideia é analisar a destinação do recurso e ver como ele vai ser aplicado e se é compatível com os projetos e as atividades contempladas no planejamento orçamentário. E essas queremos cobrar as metas que são estabelecidas. Qual é a meta da educação básica? Qual é a meta de atendimento da saúde? É reduzir a fila para cirurgias eletivas? Tudo isso é qualidade do gasto.

O Conselho também tem um importante papel na luta contra o crime organizado. Como funciona?

Uma das vertentes do crime organizado é a lavagem de dinheiro. Se tem um profissional e uma ciência que sabe onde está o caminho do dinheiro é a contabilidade. Nós não temos o poder de polícia, mas temos a possibilidade de emprestar a uma rede composta pelo Coaf, Polícia Federal, Receita Federal, Procuradoria Geral da República e pela Secretaria Nacional de Segurança Pública a nossa técnica para ajudar e rastrear o dinheiro. Fizemos uma parceria em abril e criamos um grupo tático para acompanhar as operações, naquilo que nos compete. Se a lavagem de dinheiro passa por uma empresa, eu preciso ficar atento ao exercício da profissão. Duas operações em que atuamos foi a da Lojas Americanas e a do Banco Master.

Para a próxima etapa da reforma tributária, o que é mais urgente?

Há uma inquietude muito grande do mercado, das empresas e dos profissionais de contabilidade sobre o que será feito a partir de 1° de janeiro. Nós (CFC) acompanhamos a reforma desde a discussão no Congresso, desde as PECs. Sempre estivemos participando das audiências públicas, depois entregamos aos órgãos responsáveis, 137 sugestões de melhoria para os prazos. Quando vimos que esses prazos não seriam cumpridos, começamos a pressionar a Receita para flexibilizar a data limite para as empresas. Entretanto, chegou a um determinado ponto que o governo e o parlamento decidiram que a reforma não será adiada, mesmo diante a inúmeras manifestações que foram feitas da sociedade civil. Nesse cenário, o Conselho assume a responsabilidade para capacitar e preparar os 550 mil profissionais de contabilidade para que eles estejam prontos para esse novo desafio.

Qual tem sido o papel da tecnologia para ajudar nesse trabalho de organizar todas as informações sobre impostos e cálculos?

Para mim, está bastante claro. A reforma tributária não aconteceu em outro ano porque não existia inteligência artificial. É um assunto muito complexo que se tornou simples. Um dos pressupostos de utilizar a IA é simplificar e aprimorar o processo, e isso vai acontecer. Depois que a reforma acontecer, já não vai ser mais uma preocupação nossa saber de onde está vindo a informação. Nossa preocupação vai ser como nós vamos acompanhar o gasto e a aplicabilidade do recurso.

O Conselho também disponibilizou um site para que a sociedade tenha uma participação ativa no campo tributário. Como funciona?

Lançamos esse site para que a população possa enviar a dúvida, acessar perguntas e respostas já feitas porque temos um repositório. O contribuinte, empresário ou contador pode apontar qual é a crítica. A Receita Federal assumiu o compromisso de, em até 48 horas, responder todos os questionários. Essa ferramenta é útil para a sociedade, não apenas para o contador.