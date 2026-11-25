Um morador das Mansões Itiquira, em Planaltina, levou um susto ao abrir o portão para ir trabalhar na manhã desta quarta-feira (25/11) e dar de cara com um jacaré parado na rua, bem em frente à residência. O episódio ocorreu por volta das 5h50, nas proximidades do Posto Itiquira.
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Acionada pelo morador, uma equipe do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi até o endereço e fez a contenção segura do réptil, seguindo os protocolos técnicos de manejo da fauna silvestre para proteger tanto o animal quanto os vizinhos. Confira o vídeo do momento do resgate:
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Como o jacaré não apresentava ferimentos nem sinais de debilidade, os policiais ambientais realizaram a soltura imediata em uma área de preservação ambiental compatível com o habitat natural da espécie.
O que fazer ao encontrar um animal silvestre
Com a expansão urbana e o período chuvoso no DF, o aparecimento de animais silvestres — como jacarés, serpentes, saruês, capivaras e aves — em áreas residenciais torna-se mais frequente. Ao se deparar com um bicho fora do habitat natural, a orientação das autoridades ambientais é seguir cuidados básicos para evitar acidentes e não estressar o animal:
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Mantenha distância: não tente tocar, capturar, alimentar ou espantar o animal por conta própria. Mesmo espécies aparentemente calmas podem atacar ou transmitir doenças quando se sentem acuadas.
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Isole o local e proteja pets: afaste crianças e animais domésticos (cães e gatos) das proximidades. Se o animal estiver dentro de um quintal ou garagem, feche portas ou portões para evitar que ele fuja para vias movimentadas, mas sempre a uma distância segura.
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Evite barulho e aglomeração: não faça movimentos bruscos, não grite nem use flash ao fotografar ou filmar, pois o estresse intenso pode provocar ferimentos ou até a morte do animal.
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Acione o resgate especializado: entre em contato imediatamente com o Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) pelo telefone 190, pelo WhatsApp da unidade ((61) 99351-5736) ou com o Instituto Brasília Ambiental (Ibram) pelo 156. Caso o animal esteja ferido, ele também pode ser encaminhado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas/Ibama) ou ao Hospital Veterinário e Centro de Reabilitação da Fauna Silvestre (Hfaus/Ibram).