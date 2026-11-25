Após resgate, animal foi solto em área de preservação ambiental - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um morador das Mansões Itiquira, em Planaltina, levou um susto ao abrir o portão para ir trabalhar na manhã desta quarta-feira (25/11) e dar de cara com um jacaré parado na rua, bem em frente à residência. O episódio ocorreu por volta das 5h50, nas proximidades do Posto Itiquira.

Acionada pelo morador, uma equipe do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi até o endereço e fez a contenção segura do réptil, seguindo os protocolos técnicos de manejo da fauna silvestre para proteger tanto o animal quanto os vizinhos. Confira o vídeo do momento do resgate:

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Como o jacaré não apresentava ferimentos nem sinais de debilidade, os policiais ambientais realizaram a soltura imediata em uma área de preservação ambiental compatível com o habitat natural da espécie.

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O que fazer ao encontrar um animal silvestre

Com a expansão urbana e o período chuvoso no DF, o aparecimento de animais silvestres — como jacarés, serpentes, saruês, capivaras e aves — em áreas residenciais torna-se mais frequente. Ao se deparar com um bicho fora do habitat natural, a orientação das autoridades ambientais é seguir cuidados básicos para evitar acidentes e não estressar o animal:

Mantenha distância: não tente tocar, capturar, alimentar ou espantar o animal por conta própria. Mesmo espécies aparentemente calmas podem atacar ou transmitir doenças quando se sentem acuadas.

Isole o local e proteja pets: afaste crianças e animais domésticos (cães e gatos) das proximidades. Se o animal estiver dentro de um quintal ou garagem, feche portas ou portões para evitar que ele fuja para vias movimentadas, mas sempre a uma distância segura.

Evite barulho e aglomeração: não faça movimentos bruscos, não grite nem use flash ao fotografar ou filmar, pois o estresse intenso pode provocar ferimentos ou até a morte do animal.

Acione o resgate especializado: entre em contato imediatamente com o Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) pelo telefone 190, pelo WhatsApp da unidade ((61) 99351-5736) ou com o Instituto Brasília Ambiental (Ibram) pelo 156. Caso o animal esteja ferido, ele também pode ser encaminhado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas/Ibama) ou ao Hospital Veterinário e Centro de Reabilitação da Fauna Silvestre (Hfaus/Ibram).