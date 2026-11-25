Um vazamento no ramal principal da rede de oxigênio medicinal do Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB), na Asa Sul, obrigou a direção da unidade a fechar o registro geral do gás e acionar um plano de contingência com cilindros portáteis para manter o atendimento nas alas críticas. A falha — identificada na área onde ocorrem as obras de reforma da cozinha do hospital — causou forte apreensão entre pais de bebês internados, especialmente na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal.

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De acordo com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), o fechamento da válvula principal interrompeu a distribuição pela rede canalizada. Para evitar a falta do insumo, equipes instalaram cilindros de oxigênio medicinal em todos os setores críticos e ativaram o sistema de reserva da unidade. Como medida adicional de segurança, a pasta solicitou o reforço de cilindros extras e o apoio de outros hospitais da rede pública para ampliar o estoque disponível.

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Em nota, a SES-DF informou que o serviço de solda para corrigir o ponto de vazamento está em andamento e que uma nova vistoria técnica é finalizada no local. A secretaria ressaltou ainda que o abastecimento permanece estável e que não houve qualquer intercorrência clínica com os pacientes internados no HMIB durante a operação de emergência.

Procurada pelo Correio para informar o horário exato em que o vazamento foi detectado e qual a previsão de conclusão definitiva do reparo na rede canalizada, a SES ainda não havia respondido até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestação.