Um termo de cooperação assinado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) e pela Rede Américas vai permitir o agendamento de 8.640 mamografias no prazo de um ano. A parceria estabelece o uso de estruturas do Hospital Brasília e do Hospital de Águas Claras para absorver a demanda do Sistema Único de Saúde (SUS). Nesta quinta-feira (26/11), em entrevista ao CB.Saúde — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília —, o diretor-geral do Hospital Brasília, Julio Mott, afirmou que esse valor representa um aumento de 12% no número de vagas para esse exame.

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Às jornalistas Carmen Souza e Mila Ferreira, o médico detalhou que os hospitais vão ter acesso à lista de pacientes referenciados pela SES-DF. Esses nomes vão ser, então, chamados para realizar o exame. Se o resultado da mamografia indicar qualquer alteração, será disponibilizada uma consulta com mastologista. Caso seja necessário fazer biópsia ou seguir com os cuidados, o paciente volta para a rede pública com status prioritário.

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De acordo com Mott, a cooperação não tem nenhum custo para os cofres públicos e utiliza a capacidade já existente nos hospitais. “Não é uma parceria público-privada, não é um projeto de filantropia. É uma intenção com inteligência em saúde, agregando valor à assistência médica. O hospital, por estar inserido em um contexto social, tem obrigação de ter essa contrapartida com o governo e com a população que o cerca”, afirmou.

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O médico defendeu que o programa surge para ampliar o acesso à mamografia. Mott contou que dados levantados enquanto estavam fazendo o desenho do programa indicam que há quatro novos casos de câncer de mama por dia no DF. “A incidência bruta de câncer de mama é 25% maior do que nos demais estados da população”, disse.

Assista à integra do programa:

*Estagiária sob supervisão de Tharsila Prates