Átila Lustosa*
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Os sábados de crianças e adolescentes do Paranoá ganham um desfecho especial no próximo fim de semana. Depois de um semestre de encontros, o projeto Ginga Rizoma encerra o ano com a apresentação dos alunos.
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A programação começa às 8h30 deste sábado (28), no Centro de Ensino Fundamental 04 do Paranoá. A roda com os participantes está marcada para às 10h. A entrada é gratuita.
A proposta, ao longo dos últimos meses, foi abrir espaço para que meninos e meninas da região tivessem contato com o esporte e com a cultura afro-brasileira sem custo. Nas aulas, corpo, música e história andaram juntos, com noções sobre os fundamentos da capoeira e sobre a ancestralidade que carregam.
Para uma das alunas, o projeto representou uma estreia. “Queria muito fazer capoeira. Estou muito feliz que estou podendo fazer isso pela primeira vez”, diz Isabella Maria.
Quem acompanhou o processo de perto foi o contramestre Ferrugem, responsável pelas aulas. Ele fala sobre a mudança de postura dos alunos ao longo do período. “É legal ver a transformação dessas crianças que chegaram aqui de uma forma. Ver a empolgação delas, a forma como elas chegam na aula e querem participar”, afirma. “A capoeira, como luta, como esporte, como cultura, a capoeira salva.”
A participação também foi pensada para não esbarrar em barreiras práticas. Os encontros incluíram transporte para os alunos e lanche. Outra preocupação foi movimentar a própria região, com a contratação de profissionais e fornecedores locais.
Em outubro o grupo já tinha levado a roda para fora da escola, em uma ação em frente a Smart Fit do Paranoá Park, no dia 17/10. Agora o encerramento volta para a CEF 04, em sintonia com o mês da consciência negra.
A realização é do Instituto Sociocultural e Educativo Rizoma Urbano, com patrocínio da Smart Fit por meio da Lei de Incentivo à Cultura.
Serviço
Projeto Ginga Rizoma
Data: 28 de novembro de 2026 (sábado)
Horário: A partir das 8h30 | Apresentação às 10h
Local: CEF 04 do Paranoá - Quadra 4, Conjunto A, Lote 5A, Área Especial, Paranoá
Entrada: Gratuita
*Estagiário sob supervisão de Márcia Machado
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