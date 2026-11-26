Crianças e adolescentes do Paranoá puderam, durante o segundo semestre de 2026, ter acesso gratuito ao esporte, à capoeira e à cultura afro-brasileira. - (crédito: Foto: Divulgação)

Átila Lustosa*

Os sábados de crianças e adolescentes do Paranoá ganham um desfecho especial no próximo fim de semana. Depois de um semestre de encontros, o projeto Ginga Rizoma encerra o ano com a apresentação dos alunos.

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A programação começa às 8h30 deste sábado (28), no Centro de Ensino Fundamental 04 do Paranoá. A roda com os participantes está marcada para às 10h. A entrada é gratuita.

A proposta, ao longo dos últimos meses, foi abrir espaço para que meninos e meninas da região tivessem contato com o esporte e com a cultura afro-brasileira sem custo. Nas aulas, corpo, música e história andaram juntos, com noções sobre os fundamentos da capoeira e sobre a ancestralidade que carregam.

Para uma das alunas, o projeto representou uma estreia. “Queria muito fazer capoeira. Estou muito feliz que estou podendo fazer isso pela primeira vez”, diz Isabella Maria.

Quem acompanhou o processo de perto foi o contramestre Ferrugem, responsável pelas aulas. Ele fala sobre a mudança de postura dos alunos ao longo do período. “É legal ver a transformação dessas crianças que chegaram aqui de uma forma. Ver a empolgação delas, a forma como elas chegam na aula e querem participar”, afirma. “A capoeira, como luta, como esporte, como cultura, a capoeira salva.”

A participação também foi pensada para não esbarrar em barreiras práticas. Os encontros incluíram transporte para os alunos e lanche. Outra preocupação foi movimentar a própria região, com a contratação de profissionais e fornecedores locais.

Em outubro o grupo já tinha levado a roda para fora da escola, em uma ação em frente a Smart Fit do Paranoá Park, no dia 17/10. Agora o encerramento volta para a CEF 04, em sintonia com o mês da consciência negra.

A realização é do Instituto Sociocultural e Educativo Rizoma Urbano, com patrocínio da Smart Fit por meio da Lei de Incentivo à Cultura.

Serviço

Projeto Ginga Rizoma

Data: 28 de novembro de 2026 (sábado)

Horário: A partir das 8h30 | Apresentação às 10h

Local: CEF 04 do Paranoá - Quadra 4, Conjunto A, Lote 5A, Área Especial, Paranoá

Entrada: Gratuita

*Estagiário sob supervisão de Márcia Machado