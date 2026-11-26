Em resposta oficial enviada ao MPDFT, o Airbnb informou que disparará um comunicado com diretrizes de boas práticas comerciais aos proprietários cadastrados - (crédito: CARL DE SOUZA / AFP)

A plataforma de hospedagem Airbnb atendeu a uma solicitação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), realizada por meio da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor (Prodecon), e concordou em orientar os anfitriões de Brasília e região sobre a adoção de preços razoáveis durante o período da posse presidencial, agendada para 5 de janeiro. A medida tem como objetivo prevenir a elevação abusiva nos valores das diárias e assegurar a transparência na oferta de leitos para o fluxo de visitantes esperado na capital federal.

Em resposta oficial enviada ao MPDFT, o Airbnb informou que irá disparar um comunicado com diretrizes de boas práticas comerciais aos proprietários cadastrados. A empresa destacou que já está executando as providências técnicas operacionais necessárias para o envio, o que engloba o mapeamento e a delimitação do público específico de anfitriões que receberão o aviso.

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A iniciativa reproduz o modelo adotado durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), realizada em 2025, em Belém, ocasião em que os locadores também foram instruídos a evitar reajustes excessivos nas datas de maior demanda.

Para reforçar o acompanhamento do mercado imobiliário e hoteleiro, o MPDFT informou que mantém uma atuação coordenada com a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), integrante do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e continuará monitorando os preços das acomodações ao longo do período.