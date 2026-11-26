Celina Leão (PP) fala sobre possível projeto de gratificação, que deve ser levado à Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) - (crédito: Divulgação)

Alto desempenho profissional pode gerar gratificações para médicos da rede pública de saúde. Em fase embrionária, novo Projeto de Lei do Governo do Distrito Federal (GDF) visa alterar a remuneração dos servidores, e deverá ser encaminhado à Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). A iniciativa, segundo a governadora Celina Leão (PP), busca tornar as carreiras mais atrativas e facilitar a contratação de profissionais, diante das dificuldades enfrentadas pela rede pública de saúde.

O tema foi divulgado durante visita da chefe do Executivo local ao Centro de Referência de Assistência Social da Estrutural, na manhã desta quinta-feira (26/11). A governadora afirmou que a intenção é associar melhores salários ao cumprimento de critérios de produtividade. “Eu quero pagar bem, mas eu quero produtividade. Esse é o nosso objetivo”, declarou.

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Entre as possibilidades em estudo está a concessão de gratificações que poderão ser incorporadas à aposentadoria após dez anos, desde que o profissional cumpra os requisitos estabelecidos. “Aquele médico que não faltar, que não entregar atestado e que cumprir todas as metas, ele pode até incorporar um pouco disso na aposentadoria final”, explicou.

Celina disse que a proposta deverá contemplar mecanismos de valorização dos profissionais e citou a dificuldade de atrair especialistas para o serviço público, especialmente anestesistas. “O anestesista ganha muito mais fora do que no serviço público (paga)”, afirmou. Segundo ela, o projeto dos médicos será o primeiro de uma série de mudanças em estudo para a saúde, que incluem a revisão da estrutura administrativa da Secretaria de Saúde e a redução de entraves burocráticos.