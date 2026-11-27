A 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro) prendeu, nesta sexta-feira (27/11), Fernando Henrique Diniz dos Santos, suspeito de cometer estupros na região do Sudoeste. A prisão ocorre sete dias depois do autor tentar violentar uma mulher na Quadra 104. A vítima conseguiu escapar após aplicar golpes de jiu-jítsu contra o homem.

O delegado Victor Dan, chefe da 3ª DP, confirmou a prisão. "Foram 72h de diligências após a decretação da prisão preventiva. Já identificamos novas vítimas que não fizeram ocorrência", disse ele. A polícia confirma cinco vítimas.

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Ataque

Na manhã da última sexta-feira (20/11), a mulher, treinadora de jiu-jítsu, abordou uma viatura da PM e, ferida, relatou ter enfrentado o episódio violento. Ela foi amparada pelas equipes e conduzida à 3ª DP, onde registrou boletim de ocorrência.

O autor chegou a ser levado à delegacia, mas não ficou preso por não haver flagrante delito.