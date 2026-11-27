O Banco de Brasília deve pagar R$ 14.656.585,13 ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD) em até 30 dias. A multa foi aplicada pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça, e está atrelada à falta de transparência na oferta de créditos aos correntistas. Na manhã desta sexta-feira (27/11) a decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) e destaca uma série de irregularidades.

Entre elas, está o caráter repetitivo da ação e o público majoritariamente afetado: consumidores idosos. De acordo com o despacho, o BRB violou regras que obrigam as instituições financeiras a informar previamente, de forma clara e adequada, os custos totais, as taxas de juros e os encargos incidentes nas operações contratadas pelos clientes.

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O órgão também registrou que o banco, mesmo ciente do problema, deixou de tomar providências para evitar ou reduzir os prejuízos aos clientes. Por outro lado, a punição foi atenuada porque o BRB é primário nesse tipo de infração no órgão.

A multa decorre de um processo administrativo aberto para apurar infrações ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) na concessão de crédito. O processo tramita desde o início do ano e já havia motivado medidas cautelares contra a instituição financeira em abril, quando a Senacon apontou dificuldades impostas a clientes para cancelar débitos automáticos vinculados a empréstimos, inclusive em contas utilizadas para o recebimento de salários.

Pela decisão desta sexta-feira (27/11), o valor deve ser pago ao FDD. Caso o BRB abra mão de recorrer administrativamente, terá direito a um desconto de 25% na multa, o que reduz o montante para cerca de R$ 10,99 milhões. Se não houver pagamento nem recurso dentro do prazo legal, o débito será inscrito na dívida ativa da União.

A assessoria do BRB foi procurada pelo Correio, mas, até o momento de publicação desta matéria, não enviou um posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.