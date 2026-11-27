O valor total dos óculos furtados pelos criminosos pode chegar a R$ 11.251,32 - (crédito: PCDF/Divulgação)

Cinco pessoas foram presas por furtar estabelecimentos como supermercados, shopping centers e lojas de departamentos no Distrito Federal e em Goiás. Utilizando perucas e óculos de sol, os suspeitos invadiam os imóveis sorrateiramente, sem deixar rastros de arrombamento nas entradas, e levavam os produtos de alto valor comercial em pouco tempo. O grupo de criminosos virou alvo de operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), que passou a investigar os crimes após a denúncia de uma ótica em Ceilândia.

Somente na ótica, os criminosos levaram 67 óculos, que totalizam o valor de R$ 11.251,32. O furto aconteceu em 2 minutos. Para entrar nos estabelecimentos, eles utilizavam dispositivos de abertura de portas automáticas, sem necessidade de romper portas ou fechaduras. Deflagrada nesta sexta-feira (27/11), a Operação “Senza Scasso” (do italiano, sem arrombamento) já cumpriu oito mandados de busca e apreensão.

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As investigações da 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia) identificaram seis suspeitos de integrar a organização criminosa, com divisão de tarefas entre reconhecimento dos estabelecimentos, execução dos furtos, transporte e armazenamento das mercadorias e posterior revenda. Um dos investigados, de 27 anos, está foragido. A polícia também identificou a atuação do grupo em outros furtos, entre eles o de uma empresa em Ceilândia, em setembro, de onde foram levadas 11 motocicletas elétricas, além de aparelhos eletrônicos, fios e roupas.

Segundo a PCDF, os criminosos utilizavam veículos de apoio e faziam viagens sucessivas para retirar os produtos dos estabelecimentos. As mercadorias eram levadas para imóveis usados como pontos de armazenamento. A investigação também apontou que parte dos suspeitos tinha ligação com um grupo mais antigo, investigado por furtos em estabelecimentos comerciais no Distrito Federal e em Goiás.

Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram expedidos para endereços em Ceilândia, Taguatinga, Sol Nascente e Samambaia. A operação busca recuperar os produtos furtados, apreender instrumentos utilizados nos crimes e identificar outros possíveis envolvidos. Os investigados poderão responder por organização criminosa, furto qualificado e receptação.