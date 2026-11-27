A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (27/11), a Operação Black Fraude. A ação policial ocorreu em Brasília, no Distrito Federal, com o objetivo de combater a importação e a comercialização irregular de produtos estrangeiros no país.

Os trabalhos operacionais acontecem em parceria com a Receita Federal. A mobilização conta também com a atuação e o apoio da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.

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A ofensiva é resultado de investigações sobre as atividades de um grupo empresarial. Os envolvidos mantêm atuação no comércio de diferentes centros comerciais localizados no Distrito Federal e em áreas do entorno.

O grupo empresarial é suspeito de vender aparelhos eletrônicos em larga escala. Os itens comercializados têm origem estrangeira e foram introduzidos de forma irregular em território brasileiro.

Estrutura logística e atuação nos centros comerciais

As apurações policiais indicam que a organização mantinha uma estrutura logística planejada para viabilizar as atividades ilegais. Esse esquema foi montado com finalidades específicas:

armazenamento dos aparelhos eletrônicos trazidos ao país irregularmente;

distribuição das mercadorias para diferentes centros comerciais do Distrito Federal e entorno;

organização de rotinas para dificultar as ações de fiscalização das autoridades.

Impactos econômicos da prática clandestina

As investigações apontam que a introdução clandestina e a venda irregular de mercadorias estrangeiras acarretam diversos prejuízos:

causam danos financeiros aos cofres públicos;

comprometem a livre concorrência no comércio;

prejudicam comerciantes que trabalham regularmente;

afetam a atividade de importadores que atuam dentro da lei;

favorecem a expansão e o avanço do mercado clandestino.

Crimes apurados pela Polícia Federal

Em razão das condutas verificadas durante a apuração policial, os investigados poderão responder judicialmente pelos seguintes crimes:

contrabando;

descaminho;

lavagem de dinheiro;

organização criminosa.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.