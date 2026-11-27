As investigações apontam possível lavagem de dinheiro - (crédito: Reproudção/PF)

Uma operação realizada pela Polícia Federal (PF) apreendeu, nesta sexta-feira (27/11), R$ 1,6 milhão em espécie que foram retirados de um banco do Gama.

A investigação ainda está no início, mas ela aponta um possível crime de lavagem de dinheiro. O principal ponto que reforça a teoria são indícios de incompatibilidade entre a capacidade financeira do investigado e o volume de dinheiro movimentado.

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Além do dinheiro, policiais federais apreenderam um celular. O aparelho será submetido a exames periciais para auxiliar na identificação da origem e da destinação dos recursos. O homem é titular da conta, entretanto, cedeu o registro bancário, servindo como um laranja. Quem teria lavado o dinheiro ainda não foi identificado.

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As investigações da PF irão continuar para esclarecer os fatos e apurar eventuais responsabilidades criminais. O homem foi autuado nos artigos 171, § 2º, inciso VII e 168 do Código Penal.



