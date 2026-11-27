Programa também prevê vantagens em outras iniciativas da Secretaria de Agricultura - (crédito: Ed Alves CB/DA Press.)

Os produtores rurais do Distrito Federal poderão receber um selo de reconhecimento pela adoção de práticas sustentáveis e pelo cumprimento de normas ambientais, trabalhistas e sanitárias. A iniciativa faz parte do programa Boas Práticas Agropecuárias, da Secretaria de Agricultura do DF, que busca incentivar uma produção mais responsável e oferecer um diferencial competitivo aos agricultores.

Em entrevista ao CB.Agro — parceria do Correio Braziliense com a TV Brasília —, desta sexta-feira (27/11), o secretário de Agricultura do DF, Rafael Bueno, explicou que o programa considera diferentes aspectos da atividade rural, como o uso racional da água e do solo, o cumprimento da legislação trabalhista, a utilização de equipamentos de proteção individual (EPIs) e o armazenamento e descarte adequados de medicamentos veterinários.

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"Atualmente, temos 250 propriedades em processo de auditoria para verificar o cumprimento desses requisitos e da legislação", contou o secretário. Os produtores que alcançarem pelo menos 70% dos critérios receberão o selo. Para aqueles que atingirem 80% ou mais, a certificação terá validade de dois anos, enquanto os demais terão de renová-la anualmente.

Cada propriedade certificada receberá uma identificação individual, que poderá ser consultada pelo consumidor por meio de um QR Code. A ferramenta permitirá verificar a origem do produto e conhecer as práticas adotadas pelo estabelecimento rural. “Lá na frente, o consumidor vai ter um alimento cada vez mais seguro, ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente sustentável. É isso que nós estamos buscando”, afirmou Rafael Bueno.

A adesão ao programa será voluntária e não haverá cobrança de taxas ou custos para a participação. De acordo com Bueno, a proposta é estimular os produtores a melhorar os processos de trabalho sem aumentar os encargos financeiros de uma atividade que já enfrenta desafios.

“Voluntariamente, sem criar nenhum tipo de taxa ou obrigatoriedade para eles, sem onerar mais o produtor”, explicou.

Além do reconhecimento no mercado, os participantes que cumprirem os requisitos poderão ter prioridade em linhas de financiamento do Fundo de Desenvolvimento Rural (FDR), operacionalizado pelo Governo do Distrito Federal (GDF). “Estamos olhando por diversos aspectos, seja uma sustentabilidade ambiental, uma sustentabilidade social, uma sustentabilidade econômica dessa atividade”.