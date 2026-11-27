A 3ª Vara Criminal de Brasília condenou dez integrantes de uma organização criminosa por operarem um esquema nacional de fraudes eletrônicas por meio de falsos sites de leilões de veículos e lavagem de dinheiro. A sentença determinou a reparação de danos materiais a vítimas do Distrito Federal, fixou o regime inicial fechado para os condenados e absolveu Suzane Carvalho Ferreira Simões por falta de provas suficientes para além da dúvida razoável.

Leia também: Quadrilha usava perucas e controles para furtar lojas do DF em minutos

Apontado como o principal líder do grupo, Lucas Fernando Simões recebeu pena definitiva de 16 anos e 4 meses de reclusão e 110 dias-multa por comando de organização criminosa, 12 estelionatos qualificados por fraude eletrônica em continuidade delitiva e lavagem de dinheiro. Ele fugiu para os Estados Unidos no dia 24 de abril de 2024, na véspera da deflagração da operação policial, e permanece foragido sob Difusão Vermelha da Interpol.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O segundo líder, Caio Souto Maior Campos, foi condenado a 12 anos e 4 meses de reclusão e 80 dias-multa. Sete integrantes dos núcleos gerencial e operacional — Mirella Arrojo Teixeira, Larissa Fernanda Coutinho, Letícia Lima Cabral, Kaique Souto Maior Campos, Rafael Silva Pereira Lima, Jociene de Almeida Trindade Lisbão e Suelen Santos Sousa Soares — foram condenados por organização criminosa e estelionatos em continuidade delitiva. Já Vinícius Augusto Simões recebeu pena de 7 anos e 6 meses de reclusão e 50 dias-multa por integrar o núcleo financeiro e praticar lavagem de ativos.

O esquema

Com atuação desde agosto de 2019, o grupo operava de São Paulo em todo o país, com cerca de 540 domínios clonados de leiloeiras legítimas, frequentemente alterando o ".com.br" para ".net".

As páginas falsas — como "parquedosleiloes.net", "claudiokussleiloes.net" e "leiloescopart.net" — eram impulsionadas em mecanismos de busca e divulgadas por disparos automáticos da plataforma E-GOI.

Leia também: PF deflagra Operação Black Fraude contra venda ilegal de eletrônicos

Durante a instrução, o delegado Eric da Rocha Spielger Salum detalhou como o esquema utilizava servidores virtuais privados (VPS) para mascarar os acessos dos administradores e centralizava contratações na conta "portofinanceiro@gmail.com".

A testemunha policial afirmou que os responsáveis usavam os servidores virtuais como computadores intermediários para acessar e gerir as páginas fraudulentas sem expor diretamente seus próprios endereços de internet. A quadrilha mantinha centrais em imóveis comerciais em São Paulo e Santo André com estações de trabalho, telefones VoIP e roteiros de atendimento, emitindo termos de arrematação e notas fiscais falsos após convencer as vítimas a fazer transferências para contas de terceiros.

Fluxo do dinheiro

Para ocultar a origem ilícita dos valores, os recursos eram pulverizados entre várias contas, fracionados e sacados em espécie, como ocorreu na conta de Allan dos Santos da Silva, onde R$ 302.810,00 foram retirados em 300 saques, enquanto a conta pessoal de Lucas Simões registrou 140 depósitos em espécie somando R$ 301.100,00.

Na análise do fluxo financeiro, o policial Fábio Gontijo Amorim destacou que a equipe constatou que os valores pagos pelas vítimas eram sucessivamente divididos entre diversas contas e retirados em terminais de autoatendimento, muitas vezes em parcelas de R$ 2.000,00, dificultando o rastreamento até os destinatários finais.

Sobre a dinâmica da fraude que atingiu vítimas no DF, com prejuízos como R$ 5.035,00 em uma motocicleta e R$ 152.765,00 em uma caminhonete VW/Amarok, a decisão diz que "os agentes empregaram sítios eletrônicos clonados, contatos telefônicos, WhatsApp e correio eletrônico para captar as vítimas, solicitar seus documentos, confirmar os falsos lances, remeter os instrumentos fraudulentos e orientar os pagamentos”.

Na dosimetria, o juízo aplicou o concurso material entre organização criminosa, estelionatos em continuidade delitiva e lavagem de dinheiro, ressaltando que o ambiente digital constituiu o próprio meio executivo para manter os ofendidos em erro em escala nacional.