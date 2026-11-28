Os diagnósticos de covid-19 no Distrito Federal atingiram o maior patamar semanal de 2026. De acordo com o novo informativo epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde (SES-DF), foram contabilizados 494 casos na Semana Epidemiológica 46 (encerrada em 27 de novembro), consolidando uma curva de crescimento que já dura nove semanas consecutivas na capital federal.

Apesar da escalada recente — que elevou o total acumulado do ano para 3.653 confirmações —, o cenário geral de gravidade permanece controlado. Não houve registro de mortes pela doença na última semana analisada, e o DF soma dois óbitos por covid-19 em todo o ano de 2026. Na comparação com o mesmo intervalo de 2025, os números atuais representam uma queda de 65,4% no total de infectados (eram 10.550) e de 95,1% nas mortes (41 no ano passado).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Entre os grupos etários mais afetados pelas infecções ao longo de 2026, a maior concentração de diagnósticos ocorre em crianças menores de 2 anos (662 casos), seguidas pelos adultos de 40 a 49 anos (517) e de 30 a 39 anos (513). Já os dois óbitos do ano acometeram homens com mais de 60 anos.

Nova variante

O avanço das notificações no Distrito Federal acompanha uma tendência observada em outras unidades da Federação, especialmente nas regiões Sul e Sudeste, além da Bahia. Segundo análise da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), por meio do Boletim InfoGripe, essa retomada das infecções está ligada a dois fatores principais: a redução da imunidade coletiva — reflexo da baixa adesão às doses de reforço — e a circulação da nova variante PJ.2.1.

Monitorada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) desde 19 de novembro, a cepa PJ.2.1 apresenta maior potencial de transmissão e já foi detectada no DF e em estados como São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Ainda conforme a pesquisadora do InfoGripe Tatiana Portella, avaliações iniciais indicam que os imunizantes disponíveis na rede pública mantêm a eficácia contra a nova linhagem, evitando a evolução para quadros graves.

Em relação às hospitalizações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), o DF segue em patamar de baixo risco nas últimas duas semanas, embora os modelos estatísticos sinalizem probabilidade de alta no longo prazo.

Vacinação contra a covid-19 no DF

Para conter o avanço das infecções e evitar internações, a Secretaria de Saúde reforça a necessidade de manter o esquema vacinal atualizado. A imunização é oferecida gratuitamente nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Distrito Federal (o funcionamento padrão das salas de vacina ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com unidades estendidas até as 19h ou aos sábados, conforme cronograma divulgado semanalmente no portal da SES-DF).

Quem deve se vacinar:

Rotina do Calendário Nacional: Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias: esquema de duas ou três doses, a depender do fabricante do imunizante aplicado. Idosos com 60 anos ou mais: uma dose de reforço a cada seis meses. Gestantes: uma dose em qualquer fase de cada gestação.

Grupos Especiais (a partir de 5 anos de idade): Têm direito a reforço anual ou semestral (conforme o enquadramento clínico) pessoas imunocomprometidas (como transplantados, pacientes oncológicos em tratamento, pessoas vivendo com HIV, em hemodiálise ou em uso de imunossupressores), pessoas com comorbidades (como diabetes, hipertensão grave, cardiopatias, pneumopatias crônicas, doença renal ou hepática crônica, obesidade mórbida e Síndrome de Down), puérperas, trabalhadores da saúde, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pessoas com deficiência permanente, residentes de instituições de longa permanência, pessoas em situação de rua e população privada de liberdade ou funcionários do sistema prisional.



Documentação exigida: para receber a dose, é necessário apresentar documento de identificação com foto e a caderneta de vacinação. Integrantes dos grupos especiais e pacientes imunossuprimidos devem levar também prescrição, relatório ou laudo médico que comprove a condição clínica.



