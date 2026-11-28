Remadores profissionais e amadores de Brasília se reuniram na manhã deste sábado (28/11), na Ermida Dom Bosco, para participar da primeira edição da Remada Azul, regata solidária em prol da saúde masculina. Idealizado por Pedro Paulo Bahia, integrante da equipe Carcarás, da base Remo Brasília, no Minas Brasília Tênis Clube, o evento teve como propósito conscientizar sobre a importância da prevenção do câncer de próstata e do diagnóstico precoce.

A iniciativa surgiu de uma experiência pessoal de Pedro Paulo. Em agosto, o remador passou por uma cirurgia robótica para a retirada de um tumor na próstata. “Esse ano, em uma consulta de rotina, foi identificado um câncer em estágio inicial. Fiz acompanhamento, tratamento e, há alguns meses, uma cirurgia muito bem sucedida”, contou.

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Segundo ele, a descoberta precoce foi determinante para a boa recuperação após o tratamento. “O câncer mata, é claro, mas a negligência com a própria saúde, a desinformação e o preconceito também mata”, alertou. “Homens, vamos cuidar da nossa saúde. Mulheres, cobrem dos seus parceiros, maridos e filhos esse cuidado, porque toda doença é mais fácil de ser curada no estágio inicial”, defendeu.

A prática do remo também teve papel importante durante a recuperação. De acordo com Pedro Paulo, a fisioterapeuta pélvica que o acompanhou destacou os benefícios do esporte no processo. “A forma de remar, movendo o core e fazendo o famoso “créu”, como brincamos, que consiste em jogar o quadril para frente para finalizar a remada, foi fundamental na minha recuperação”, ressaltou.

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Médico urologista de Pedro Paulo e um dos organizadores da iniciativa, o Dr. Rodrigo Braz reforçou a importância de não adiar os exames preventivos. Homens com histórico familiar de câncer de próstata integram o grupo de risco e devem iniciar a investigação a partir dos 45 anos. “É uma doença completamente silenciosa, então se o paciente esperar por algum sintoma para procurar atendimento médico, pode ser tarde demais”, advertiu.

Quando diagnosticado precocemente, o câncer de próstata apresenta 90% de chance de cura. “Antes, quando havia o diagnóstico da doença, o paciente achava que estava condenado a uma vida de incontinência urinária e disfunção erétil grave. Hoje, com a tecnologia robótica e cirurgia minimamente invasiva, a gente diminuiu isso. É um tratamento que cura”, garantiu o médico.

