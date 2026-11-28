O suspeito foi preso em flagrante na própria casa, no Centro de São Sebastião - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um homem de 26 anos foi preso em flagrante, na manhã deste sábado (28/11), após matar uma mulher de 44 anos e ocultar o corpo, encontrado na Rua 71 de São Sebastião, próximo à uma academia pública. O suspeito foi preso na própria casa, no Centro de São Sebastião, e encaminhado para a 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião). Na DP, ele confessou o crime.

Segundo investigações da PMDF, os dois faziam uso de drogas juntos, quando o homem acusou a mulher de ter roubado dinheiro e entorpecentes. Em seguida, ele teria atingido ela na cabeça com pedras e escondido o corpo sob galhos de árvore. O óbito foi declarado no local pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O suspeito foi indiciado por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A pena pode chegar a 33 anos de prisão. Por se tratar de crime inafiançável na esfera policial, ele permanece preso à disposição da Justiça. O trabalho conjunto entre a equipe de plantão da 30ª DP e a Seção de Investigação de Crimes Violentos (SICVIO) permitiu que testemunhas identificassem o autor.

Leia também: Quatro são condenados por matar homem a facadas e enterrar corpo no quintal

O inquérito policial prossegue para esclarecer todas as circunstâncias do homicídio, inclusive a eventual incidência de outras qualificadoras. Informações que possam auxiliar nas investigações podem ser repassadas, com garantia de sigilo e anonimato, pelo telefone 197 da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

