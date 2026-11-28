Vítima foi encaminhada ao Hran e suspeito foi conduzido à 35ª DP, em Sobradinho II - (crédito: pexels)

Um homem foi preso em flagrante na madrugada deste sábado (28/11), suspeito de tentativa de feminicídio após atear fogo contra o corpo da própria companheira na Fercal. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e encaminhada ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran), em estado de saúde médio a grave.

De acordo com a Polícia Militar do DF (PMDF), equipes do 13º Batalhão foram acionadas via Centro de Operações (Copom) para atender a uma ocorrência de violência doméstica na região administrativa. Ao chegarem às proximidades de uma quadra de futebol, logo após a ponte do bairro Bananal, os policiais encontraram uma viatura de resgate dos bombeiros que já prestava atendimento no local.

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Durante o contato, os socorristas informaram que a mulher havia sido transportada por outra equipe ao Hran após o companheiro incendiar propositalmente o corpo dela. O próprio suspeito também estava sendo atendido no local, pois apresentava queimaduras no braço direito e no abdômen.

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Os policiais militares deram voz de prisão ao homem ainda na cena do crime e o escoltaram até o Hospital Regional de Sobradinho (HRS) para cuidados médicos. Após receber alta hospitalar, o suspeito foi conduzido à 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II), onde foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio.

Caso semelhante ocorreu nessa sexta (27), quando uma mulher ficou ferida a golpes de faca na perna após seu companheiro a atacar e atear fogo na residência para tentar matá-la no QC01 Cj O, de Santa Maria. Ao saberem da tentativa de feminicídio, populares lincharam o suspeito.

A mulher foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (PMDF). Ao ser atendida. No momento do atendimento, ela estava com um profundo ferimento na perna direita. Após os crimes, o suspeito fugiu e foi encontrado a duas quadras do imóvel incendiado.

Ao ser abordado, ele relatou ter sido vítima de agressões físicas de vizinhos. Segundo a polícia, o homem apresentava avaria nos dentes frontais. Ao ser resgatada pela PMDF, a mulher manifestou o desejo de não representar queixa contra o companheiro. Os dois foram encaminhados para unidades hospitalares diferentes. Do Hospital Regional do Gama (HRG), ele foi conduzido à 20ª DP (Gama).

Onde pedir ajuda

» Ligue 190: Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Serviço disponível 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

» Ligue 197: Polícia Civil do DF (PCDF). E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br. WhatsApp: (61) 98626-1197. Site: www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher.

» Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher, canal da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. A denúncia pode ser feita de forma anônima, 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

» Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam): funcionamento 24 horas por dia, todos os dias.

Deam 1: previne, reprime e investiga os crimes praticados contra a mulher em todo o DF, à exceção de Ceilândia. Endereço: EQS 204/205, Asa Sul. Telefones: 3207-6172 / 3207-6195 / 98362-5673. E-mail: deam_sa@pcdf.df.gov.br.

Deam 2: previne, reprime e investiga crimes contra a mulher praticados em Ceilândia. Endereço: St. M QNM 2, Ceilândia. Telefones: 3207-7391/ 3207-7408/ 3207-7438.