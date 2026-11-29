Com 831,2 mil fiéis no Distrito Federal, o equivalente a 28,3% da população, segundo dados da Pdad Ampliada, a força das Igrejas Evangélicas ultrapassou os púlpitos e consolidou-se nas urnas. Neste Dia do Evangélico, evidencia o peso de um segmento que hoje ocupa o comando do Executivo local,com a eleição de Celina Leão (PP), e somam quatro cadeiras na Câmara Legislativa e mais três no Congresso Nacional —no Senado e na Câmara —, incluindo a senadora mais votada da história do Distrito Federal, Michele Bolsonaro (PL), que obteve 938.496 votos.

Para especialistas, é resultado da consolidação de um movimento construído ao longo dos últimos 30 anos, mas que pode ter atingido o limite de expansão. Paralelamente, lideranças religiosas apontam aumento de responsabilidade dos eleitos,principalmente nas questões de cunho moral, assim como o apoio a populações vulneráveis e mulheres.

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Eleita com 987.142 votos no segundo turno, Celina Leão é um exemplo dessa expansão. Ela chega ao comando do Palácio do Buriti com uma trajetória política associada ao eleitor conservador e ao diálogo com lideranças religiosas. “O Distrito Federal é feito de pessoas que têm fé, que acreditam, e essa fé se transforma em esperança, em ação, em transformação de vida”, ressaltou.

A governadora destacou a contribuição das Igrejas Evangélicas para o atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade e ressaltou a importância da participação das instituições religiosas em iniciativas de assistência social. Ela reconhece o trabalho desenvolvido pelas congregações e vê espaço para ampliar essa atuação. Também associa a fé à capacidade de mobilização e transformação da sociedade brasiliense.

Nas urnas

O avanço nas urnas acompanha uma transformação demográfica. O Censo 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostra que os evangélicos representam 26,9% da população do Brasil, ante 21,7% em 2010 (um avanço de 5,2 pontos percentuais). É o grupo religioso que mais cresceu no período.

No DF, essa presença é significativa.Segundo a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios Ampliada (Pdad-A) de 2024, 28,3% dos 2,94 milhões de habitantes do DF, declaram-se evangélicos. O grupo ocupa com folga o posto de segundo maior segmento religioso da unidade federativa,atrás apenas dos católicos, que somam 1,37 milhão de pessoas (46,8%), e bem à frente daqueles que declaram não ter religião(519.871, ou 17,7% do total de moradores).

Os números não se limitam aos relatórios estatísticos, manifestam--se nas urnas para além do Executivo local. Nas eleições de outubro, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro superou em 12,6% a mais o apoio nas urnas do que o ex-governador e senador Cristovam Buarque que, em 2020, obteve 833.480 votos, até então o mais votado do DF.

Graças à pauta de costumes e valores denominados cristãos, Thiago Manzoni (PL) saltou da CLDF diretamente para a Câmara dos Deputados. O parlamentar já entrou em embates com estudantes da Universidade de Brasília (UnB) e a comunidade LGBTQIAPN+, assim, obteve 90.418 votos.

Dos 24 deputados distritais eleitos, pelo menos três afirmam se identificar com “pautas cristãs” associadas aos distintos segmentos evangélicos, como Martins Machado (Republicanos), eleito com 27.541 votos; Pastor Daniel de Castro(PP), que recebeu 21.326 votos, e André Kubitschek (PL), com 23.683.

Celina Leão acompanhou a apuração com a família, amigos e parlamentares da coligação (foto: Fernando dos Santos/Divulgação)

Expansão

Para o cientista político André César, sócio da Hold Assessoria Legislativa, o crescimento da influência evangélica na política brasileira não é um fenômeno recente, mas um movimento que se consolidou na passagem do século 20 para o 21, ganhando novo impulso durante o governo de Jair Bolsonaro. Segundo ele, a presença desse eleitorado e de suas lideranças nas disputas políticas exige atenção dos partidos e dos candidatos, independentemente do campo ideológico.

César observa que o avanço evangélico se reflete também na composição do Congresso Nacional e nas articulações pelo comando das Casas legislativas. A disputa pela presidência da Câmara, por exemplo, envolve o atual presidente, Hugo Motta (Republicanos-PB), e o líder do PL, Sóstenes Cavalcante (RJ), ligado ao segmento evangélico. Para o especialista, a presença expressiva desses parlamentares deve influenciar a dinâmica da próxima legislatura.

O analista avalia que o movimento impõe desafios também ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na avaliação dele, o petista precisará considerar a força desse eleitorado na construção de alianças e na formulação de discursos e pautas. “Você tem que negociar, mas sabendo que não vai ter uma resposta garantida. Isso torna cada vez mais difícil. Com a polarização, o custo da negociação fica mais elevado”, afirma.

O próprio Lula tem ao seu lado vários colaboradores diretos que são evangélicos, como as senadoras Benedita da Silva (PT-RJ), Marina Silva (Rede-AC) e o ministro-chefe Advocacia-Geral da União, Jorge Messiais, indicado para o Supremo Tribunal Federal (STF).

Apesar da crescente relevância política, César pondera que o eleitorado evangélico pode ter atingido o limite de expansão. Porém, ressalta que se trata de um contingente expressivo, o qual não pode ser ignorado por partidos e candidatos. “Como ator político e candidato, você tem que trabalhar com esse universo e montar agendas, discursos e pautas para conversar com esse público”, diz.

Interlocução

Ao comemorar a ampliação da representação política do segmento, Robson Rodovalho, bispo e presidente da Confederação dos Conselhos de Pastores do Brasil (Concepab) alerta que a presença de evangélicos nos cargos públicos aumenta a responsabilidade dos eleitos. “Os evangélicos têm a obrigação, porque é uma missão que Jesus Cristo deu à Igreja de um modo geral, de cuidar dos pobres”, enfatiza.

Entre as pautas que pretende acompanhar junto aos representantes eleitos, Rodovalho ressalta a proteção às mulheres, o enfrentamento à violência e o combate à corrupção. “Uma das coisas que muito nos preocupa é a proteção à mulher. As mulheres agredidas, o feminicídio, que está crescendo. E, por incrível que pareça, há uma participação de mulheres evangélicas nessas estatísticas, de mulheres agredidas, abusadas e até assassinadas”, afirma.

Como líder religioso, o dirigente antecipou ao Correio uma espécie de plano de ação visando as próximas eleições para aumentar ainda mais o número de políticos evangélicos eleitos. A estratégia, segundo ele, envolve fortalecer frentes parlamentares cristãs e evangélicas nas casas legislativas e ampliar a participação dos conselhos de pastores no debate sobre políticas públicas.

“Existe essa organização para que nós possamos priorizar essas políticas públicas, tanto por parte da Concepab como por parte dos conselhos de pastores estaduais”, esclarece. Para Rodovalho, a presença evangélica na política tende a se tornar permanente. Definitivamente, as forças evangélicas chegaram para ficar. Eu acho que é uma posição irreversível”, afirma.

Feriado criado em 1995 reconhece a importância do segmento no DF (foto: Freepik/Reprodução)

Artigo

Muito além do culto de domingo

Denise Santana é jornalista, teóloga e historiadora. Doutora em Teologia

Comemorado em 30 de novembro, o Dia do Evangélico é a oportunidade ideal para revelar esse grupo religioso que aparece muito nas reportagens da imprensa, cujo voto é disputado em período eleitoral, mas que nem todos conhecem realmente. Ser evangélico é carregar a responsabilidade de representar o reino de Deus na Terra. É essa a visão que tem o verdadeiro cristão.

Minha família era católica e tornou-se evangélica. Esse trânsito religioso da Igreja Católica para a evangélica ou protestante é uma realidade no cenário religioso brasileiro. Quando eu nasci, meus pais já eram membros de uma igreja batista renovada. Hoje eu sou membro de uma igreja batista tradicional.

Cresci aprendendo as histórias bíblicas na Escola Bíblica Dominical e aprendi valores como respeito ao próximo, crer na provisão divina, amor à família e ao meu país. Ao contrário do que ouvi recentemente que desenhos bíblicos infantis eram cheios de crueldade, nunca vi um pastor ensinar violência contando as histórias bíblicas de Noé, Sansão, Ester ou do rei Davi. Com essas histórias eu aprendi a ter força, coragem e lutar por justiça social

Quem vai a uma igreja evangélica somente no culto de domingo à noite não sabe da realidade que conhecemos. Os evangélicos atuam na área social mais do que os governos local e federal. Seja nas cidades ou favelas, a distribuição de comida, roupa, os cursos profissionalizantes, as aulas de música, os atendimentos psicológicos e dentários gratuitos, entre tantas outras atividades, mostram que o segmento está preocupado em contribuir para o social.

Lembrando ainda das casas de recuperação criadas e sustentadas financeiramente pelas comunidades para ajudar homens e mulheres que são dependentes químicos. Conheço igrejas cujos ministérios femininos organizam bazares para arrecadar dinheiro para sustentar casas de recuperação que oferecem tratamento gratuito.

O evangélico dá show na cultura. As igrejas têm orquestras sinfônicas profissionais, bandas de todos os estilos musicais e aulas de música para as crianças, adolescentes e jovens. Muitos cantores brasileiros começaram a carreira cantando em uma igreja e hoje são reconhecidos nacionalmente. Na literatura também somos referência porque temos o interesse em divulgar mensagem bíblica e ajudar as pessoas a ter conhecimento com a leitura de bons livros.

Uma inovação nas igrejas foi investir na transmissão dos cultos online. Isso não existia há 30 anos, mas tornou-se uma necessidade por causa da pandemia da Covid-19. Desde então, cresce o investimento das comunidades de fé criando perfis nas redes sociais para divulgar cultos e eventos em geral. Trabalhamos ao compasso dos tempos e antenados com as novidades. Como comunicadora, eu acompanhei essa mudança que as igrejas viveram. Saindo da comunicação via mural e ocupando os espaços tecnológicos.

Evangélico gosta de orar. Aprende que oração funciona, abre portas e resolve problemas. Então, as pessoas sempre vão ouvir um crente dizendo para entregar as preocupações nas mãos de Deus em oração. Essa crença é ensinada nas reuniões. Sim, ainda existem cultos de oração.

As igrejas são locais de acolhimento. Claro que as comunidades têm problemas, mas os mais diversos públicos são alcançados pelas atividades desenvolvidas. Por exemplo, os idosos são abraçados com vários projetos o que contribui para que não fiquem sozinhos em casa. Muitos idosos fazem amizade e se relacionam nas igrejas. Isso é maravilhoso porque a comunidade está cuidando de uma parcela da população que é esquecida pelo Estado.

Somos defensores da tolerância religiosa. Respeitamos as pessoas das mais diversas religiões e aquelas que não professam nenhuma crença. Queremos também ser respeitados. Cito isso para comentar a descriminação que vivemos. É lamentável ouvir as piadas usando nomes dos líderes, ver caricatura que filmes e novelas fazem criando personagens evangélicos que são vilões. Colocam esses personagens para ser desonestos, corruptos e, assim, reforçam o estereótipo preconceituoso contra os crentes.

Depois de mostrar a cultura dos evangélicos, trago os números. Segundo dados do Censo Demográfico 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Distrito Federal tem 720.363 evangélicos, 29,2% da população. No Brasil, são 47,4 milhões de pessoas, 26,9% da população. Parabéns para nós pelo nosso dia.

O dia

Instituído pela Lei nº 893, de 27 de julho de 1995, e transformado em feriado distrital pela Lei nº 963, de 4 de dezembro do mesmo ano, o Dia do Evangélico reconhece oficialmente a importância desse segmento na sociedade brasiliense. O presidente do Conselho de Pastores Evangélicos do Distrito Federal (Copev-DF), Sebastião Guerra, afirmou que o objetivo da data é reunir fiéis em diferentes regiões do DF. A programação, segundo ele, foi definida durante reunião com a diretoria central e os presidentes dos núcleos regionais.

“Resolvemos que o Dia do Evangélico seria comemorado no fim de semana e também no dia 30, com momentos de louvor, adoração a Deus, cultos, orações, súplicas e ações de graças, bem como reflexão sobre o verdadeiro papel da Igreja de Jesus na sociedade”, relembra.

Fé em números

Cenário Nacional (Censo 2022 – IBGE)

26,9%: proporção atual de evangélicos na população do Brasil

proporção atual de evangélicos na população do Brasil 21,7%: índice registrado no Censo de 2010

índice registrado no Censo de 2010 Comparativo: no mesmo intervalo, os católicos recuaram de 65,2% para 56,7% (queda de 9 pontos percentuais)

Distrito Federal (PDAD-A 2024)

831.236 pessoas: contingente total de evangélicos no DF.

contingente total de evangélicos no DF. 28,3%: fatia da população distrital que se declara evangélica.

fatia da população distrital que se declara evangélica. Comparativo: é o segundo maior segmento religioso da capital, atrás dos católicos (1,37 milhão de pessoas, ou 46,8%) e à frente dos que não têm religião (519.871 moradores, ou 17,7%)

Votos

Celina Leão (PP): 987.142 votos (2º turno)

Michelle Bolsonaro (PL): 938.496 votos

Thiago Manzoni (PL): 90.418 votos

Rafael Prudente (MDB): 119.427 votos

Martins Machado (Republicanos): 27.541 votos

André Kubitschek (PL): 23.683 votos

Pastor Daniel de Castro (PP): 21.326 votos

Joaquim Roriz Neto (PL): 45.604 votos