Ministro determinou que o caso tramite com urgência, mas negou a liberação imediata do dinheiro - (crédito: Alejandro Zambrana/STF)

A prisão de Augusto Lima, ex-CEO do Banco Master, é a primeira do ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), como relator do caso do Banco Master. Ele está na condução do processo da Operação Compliance Zero desde que avocou o caso para si, em meio a disputa de forças entre os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça.



Em nota divulgada à imprensa, a Presidência do STF confirmou que Fachin, no exercício temporário da relatoria, deferiu medidas cautelares solicitadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Segundo o comunicado, as investigações apuram a possível prática de crimes de “organização criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional”, em meio a suspeitas de fraudes envolvendo o Banco Master.



O STF ressaltou ainda que as medidas possuem “natureza estritamente cautelar”, com o objetivo de “preservar provas, resguardar a efetividade e o regular prosseguimento das investigações”. A avocação da relatoria do caso por Fachin gerou controvérsia e críticas no Supremo. A decisão ocorreu após o ministro André Mendonça tomar uma decisão citando conversas encontradas pela Polícia Federal envolvendo Alexandre de Moraes.

Ao mesmo tempo, Moraes acusou Mendonça de improbidade administrativa, crime de responsabilidade e de privilégio a determinado grupo político no âmbito das investigações. No entanto, em meio a um ritmo frenético de decisões, Fachin decidiu que o caso ficaria com a Presidência da Corte. Ele também avocou os inquéritos das fake news e do esquema de corrupção no Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). No entanto, no caso do INSS, ele devolveu a relatoria para Mendonça.