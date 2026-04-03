Celina Leão destaca fé do povo em evento evangélico anual para 70 mil pessoas

A governadora Celina Leão participou, nesta Sexta-feira Santa (3), do evento religioso Família ao Pé da Cruz, - (crédito: Matheus Borges / Agência Brasília)

Em evento realizado na Arena BRB Mané Garrincha, a governadora do Distrito Federal, Celina Leão, afirmou que o DF é formado por pessoas de fé, destacando que essa crença se transforma em esperança e em mudança de vidas. A declaração foi feita durante o encontro “Família ao Pé da Cruz”, promovido pela Igreja Universal do Reino de Deus.

Realizado anualmente na Sexta-feira da Paixão em diversas cidades do país, o evento tem como foco a restauração espiritual e o fortalecimento dos laços familiares. A programação inclui momentos de oração e reflexão voltados a questões como conflitos internos, falta de diálogo e distanciamento entre familiares, incentivando a busca por harmonia nos lares por meio da fé cristã.

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Celina Leão também destacou a relevância da iniciativa e o impacto emocional nos participantes. Segundo ela, muitas pessoas chegam fragilizadas e saem fortalecidas após as mensagens e momentos de espiritualidade.

“Estamos falando de mais de 70 mil pessoas, com a Arena BRB Mané Garrincha lotada. Isso diz muito sobre a população do Distrito Federal, mas diz ainda mais sobre a fé desse povo”, afirmou. “Estou muito feliz de estar aqui representando o Governo do Distrito Federal e reafirmando o respeito que temos por esse trabalho”, completou.

Além das orações, também foi realizada a entrega do chamado “elemento santo”, símbolo de fé para os participantes. Trata-se de um azeite consagrado no Jardim do Getsêmani, em Jerusalém, e trazido ao Brasil especialmente para a ocasião.

De acordo com a Igreja Universal, a unção com azeite é uma prática fundamentada na Escritura Sagrada, associada à oração da fé, à cura dos enfermos, à libertação espiritual e à ação do Espírito Santo. Por esse motivo, o item foi distribuído aos fiéis presentes no evento.