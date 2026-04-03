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Semana Santa

Celina Leão destaca fé do povo em evento evangélico anual para 70 mil pessoas

Nesta Sexta-feira da Paixão (3/4), a governadora do DF participou de encontro da Igreja Universal do Reino de Deus

A governadora Celina Leão participou, nesta Sexta-feira Santa (3), do evento religioso Família ao Pé da Cruz, - (crédito: Matheus Borges / Agência Brasília)
A governadora Celina Leão participou, nesta Sexta-feira Santa (3), do evento religioso Família ao Pé da Cruz, - (crédito: Matheus Borges / Agência Brasília)

Em evento realizado na Arena BRB Mané Garrincha, a governadora do Distrito Federal, Celina Leão, afirmou que o DF é formado por pessoas de fé, destacando que essa crença se transforma em esperança e em mudança de vidas. A declaração foi feita durante o encontro “Família ao Pé da Cruz”, promovido pela Igreja Universal do Reino de Deus.

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Realizado anualmente na Sexta-feira da Paixão em diversas cidades do país, o evento tem como foco a restauração espiritual e o fortalecimento dos laços familiares. A programação inclui momentos de oração e reflexão voltados a questões como conflitos internos, falta de diálogo e distanciamento entre familiares, incentivando a busca por harmonia nos lares por meio da fé cristã.

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Celina Leão também destacou a relevância da iniciativa e o impacto emocional nos participantes. Segundo ela, muitas pessoas chegam fragilizadas e saem fortalecidas após as mensagens e momentos de espiritualidade.

“Estamos falando de mais de 70 mil pessoas, com a Arena BRB Mané Garrincha lotada. Isso diz muito sobre a população do Distrito Federal, mas diz ainda mais sobre a fé desse povo”, afirmou. “Estou muito feliz de estar aqui representando o Governo do Distrito Federal e reafirmando o respeito que temos por esse trabalho”, completou.

Além das orações, também foi realizada a entrega do chamado “elemento santo”, símbolo de fé para os participantes. Trata-se de um azeite consagrado no Jardim do Getsêmani, em Jerusalém, e trazido ao Brasil especialmente para a ocasião.

De acordo com a Igreja Universal, a unção com azeite é uma prática fundamentada na Escritura Sagrada, associada à oração da fé, à cura dos enfermos, à libertação espiritual e à ação do Espírito Santo. Por esse motivo, o item foi distribuído aos fiéis presentes no evento.

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Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 03/04/2026 16:59
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