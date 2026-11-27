Feriado do Dia do Evangélico não se estende para servidores Federais - (crédito: Reprodução/ Magnific)

O feriado do Dia do Evangélico, em 30 de novembro, previsto no calendário oficial do Distrito Federal, não será estendido para os servidores da Administração Pública Federal, segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). Ou seja, os órgãos federais terão expediente normal na próxima segunda-feira (30/11).

A data é feriado no DF, garantido pela Lei Distrital n°963/1995, mas a legislação se aplica apenas aos servidores da administração pública do Governo do Distrito Federal.

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Os servidores distritais são aqueles que trabalham para o GDF, em áreas como saúde, educação e segurança pública, é o caso de profissionais de escolas da rede pública distrital, hospitais da Secretaria de Saúde e de órgãos como Polícia Civil e Militar do DF.

Já os servidores federais, não inclusos no feriados, são os que trabalham em instituições administradas pelo governo federal, que atuam em todo o país. É o caso de universidades e instituições de ensino federais, como a Universidade de Brasília (UnB) e o Instituto Federal de Brasília (IFB), ministérios, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal e Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).