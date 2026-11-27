O feriado do Dia do Evangélico, celebrado na próxima segunda-feira (30/11), vai alterar o funcionamento de serviços públicos e espaços de lazer no Distrito Federal. Enquanto algumas unidades terão o atendimento suspenso, serviços essenciais, como emergências hospitalares, transporte público e limpeza urbana, funcionarão normalmente.
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As Unidades Básicas de Saúde (UBSs), policlínicas e ambulatórios estarão fechados, com retomada dos atendimentos na terça-feira (1º/12). As emergências dos hospitais regionais, as unidades de pronto atendimento (UPAs) e a Casa de Parto de São Sebastião funcionarão 24 horas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também manterá o atendimento ininterrupto, pelo telefone 192.
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Os serviços de assistência social terão funcionamento diferenciado. A Casa da Mulher Brasileira e a Casa Abrigo manterão atendimento 24 horas. Os Centros Pop, as unidades de proteção social e de acolhimento também funcionarão. Já os Centros de Referência de Assistência Social (Cras), os Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas) e os centros de convivência estarão fechados.
Na alimentação, 17 restaurantes comunitários abrirão normalmente, com oferta de café da manhã, almoço e jantar. A exceção será a unidade de Ceilândia (DJ Jamaika), que ficará fechada para manutenção.
O transporte público terá gratuidade por meio do programa Vai de Graça. Os ônibus circularão em escala de dia útil, com possibilidade de redução nas linhas escolares. As linhas que atendem à Universidade de Brasília (UnB) funcionarão normalmente, devido à realização de aulas. O metrô operará das 5h30 às 23h30.
Bancos
Entre os serviços administrativos, as agências do Banco de Brasília (BRB), os postos do Na Hora e os atendimentos presenciais do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) estarão suspensos. Os serviços digitais do Detran continuarão disponíveis. A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) também não terá atendimento presencial, mas manterá as equipes de operação e manutenção.
Os equipamentos culturais, como o Museu Nacional da República, o Memorial dos Povos Indígenas e a Biblioteca Nacional de Brasília, não receberão visitantes. O Jardim Botânico de Brasília também permanecerá fechado, conforme sua programação habitual de manutenção às segundas-feiras.
Por outro lado, os parques ecológicos administrados pelo Instituto Brasília Ambiental funcionarão normalmente, com horários específicos para cada unidade. Confira os detalhes abaixo.
Confira o funcionamento dos serviços
Saúde
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Funcionam 24 horas: Samu (telefone 192), emergências dos hospitais regionais, UPAs e Casa de Parto de São Sebastião.
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Urgência odontológica: Hospital Regional da Asa Norte (Hran), 24 horas; Hospital Regional do Gama (HRG), das 18h à 0h.
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Caps: Caps III e Caps AD III funcionam 24 horas. Caps I e II e Capsi estarão fechados.
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Fechados: UBSs, ambulatórios, policlínicas e farmácias de alto custo.
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Vacinação: não haverá atendimento durante o feriado.
Assistência social
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Funcionam normalmente: Casa da Mulher Brasileira, Casa Abrigo, Centros Pop, Central de Vagas, unidades de proteção social (UPSs) e unidades de acolhimento.
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Centros Pop: atendimento das 7h30 às 17h, com refeições, banhos, lavanderia e vagas de acolhimento. Não haverá atendimentos particularizados, recepção, guarda de documentos nem serviço de maleiro.
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Fechados: Cras, Creas e centros de convivência (Cecon).
Restaurantes comunitários
Unidades que estarão funcionando normalmente: Arniqueira, Brazlândia, Ceilândia Norte, Estrutural, Gama, Itapoã, Santa Maria, Recanto das Emas, Riacho Fundo II, São Sebastião, Sol Nascente/Pôr do Sol, Samambaia, Samambaia Expansão, Sobradinho, Varjão, Paranoá e Planaltina.
O Restaurante Comunitário de Ceilândia (DJ Jamaika) ficará fechado para manutenção.
Transporte público
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Ônibus: circulação em escala de dia útil, com possibilidade de redução nas linhas escolares. As linhas que atendem à UnB funcionarão normalmente.
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Metrô: das 5h30 às 23h30.
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Gratuidade: o programa Vai de Graça garantirá transporte público coletivo gratuito durante o feriado.
Serviços públicos
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BRB: agências fechadas para atendimento ao público.
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Caesb: atendimento presencial suspenso. Operações e manutenção funcionarão normalmente. Os usuários poderão entrar em contato pelo telefone 115, pelo WhatsApp (61) 3029-8115, pelo aplicativo ou pelo site da companhia.
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SLU: funcionamento normal, incluindo coletas convencional e seletiva, URE, Aterro Sanitário de Brasília, usinas de compostagem, instalações de recuperação de recicláveis, transbordos, gerências de limpeza e papa-entulhos.
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Detran-DF: atendimento presencial suspenso. Serviços digitais disponíveis pelo portal e pelo aplicativo Detran Digital. Ações educativas, fiscalização e engenharia de trânsito funcionarão normalmente. O atendimento presencial será retomado na terça-feira (1º/12), a partir das 8h.
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Na Hora: unidades fechadas, incluindo os guichês do Detran-DF.
Cultura e lazer
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Fechados: Jardim Botânico de Brasília, Museu Nacional da República, Memorial dos Povos Indígenas, Espaço Cultural Renato Russo, Eixo Cultural, Biblioteca Nacional de Brasília, Centro de Dança e Museu Vivo da Memória Candanga.
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Funcionamento normal: todas as unidades de conservação administradas pelo Instituto Brasília Ambiental.
Horários dos parques
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Parque Ecológico do Anfiteatro Natural do Lago Sul: das 6h às 18h;
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Parque Ecológico de Águas Claras: das 6h às 22h;
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Parque Ecológico Areal: das 6h às 22h;
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Parque Ecológico da Asa Sul: das 6h às 20h;
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Parque Distrital das Copaíbas: das 6h às 18h;
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Parque Ecológico Cortado: das 6h às 20h;
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Monumento Natural Dom Bosco: das 6h às 20h;
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Parque Ecológico Ezechias Heringer: das 6h às 22h;
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Parque Ecológico do Gama: das 6h às 22h;
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Parque Ecológico do Lago Norte: das 6h às 20h;
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Parque Ecológico Olhos d’Água: das 5h30 às 20h (portão principal) e das 6h às 18h (portões laterais);
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Parque Ecológico do Paranoá: das 6h às 20h;
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Parque Ecológico Península Sul: das 6h às 18h;
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Parque Ecológico do Riacho Fundo: das 6h às 18h;
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Parque Ecológico Saburo Onoyama: das 6h às 18h;
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Parque Ecológico Sucupira: das 6h às 18h;
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Parque Ecológico Três Meninas: das 7h às 19h;
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Parque Ecológico Veredinha: das 6h às 18h.
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