O feriado do Dia do Evangélico, celebrado na próxima segunda-feira (30/11), vai alterar o funcionamento de serviços públicos e espaços de lazer no Distrito Federal. Enquanto algumas unidades terão o atendimento suspenso, serviços essenciais, como emergências hospitalares, transporte público e limpeza urbana, funcionarão normalmente.

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs), policlínicas e ambulatórios estarão fechados, com retomada dos atendimentos na terça-feira (1º/12). As emergências dos hospitais regionais, as unidades de pronto atendimento (UPAs) e a Casa de Parto de São Sebastião funcionarão 24 horas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também manterá o atendimento ininterrupto, pelo telefone 192.

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Os serviços de assistência social terão funcionamento diferenciado. A Casa da Mulher Brasileira e a Casa Abrigo manterão atendimento 24 horas. Os Centros Pop, as unidades de proteção social e de acolhimento também funcionarão. Já os Centros de Referência de Assistência Social (Cras), os Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas) e os centros de convivência estarão fechados.

Na alimentação, 17 restaurantes comunitários abrirão normalmente, com oferta de café da manhã, almoço e jantar. A exceção será a unidade de Ceilândia (DJ Jamaika), que ficará fechada para manutenção.

O transporte público terá gratuidade por meio do programa Vai de Graça. Os ônibus circularão em escala de dia útil, com possibilidade de redução nas linhas escolares. As linhas que atendem à Universidade de Brasília (UnB) funcionarão normalmente, devido à realização de aulas. O metrô operará das 5h30 às 23h30.

Bancos

Entre os serviços administrativos, as agências do Banco de Brasília (BRB), os postos do Na Hora e os atendimentos presenciais do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) estarão suspensos. Os serviços digitais do Detran continuarão disponíveis. A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) também não terá atendimento presencial, mas manterá as equipes de operação e manutenção.

Os equipamentos culturais, como o Museu Nacional da República, o Memorial dos Povos Indígenas e a Biblioteca Nacional de Brasília, não receberão visitantes. O Jardim Botânico de Brasília também permanecerá fechado, conforme sua programação habitual de manutenção às segundas-feiras.

Por outro lado, os parques ecológicos administrados pelo Instituto Brasília Ambiental funcionarão normalmente, com horários específicos para cada unidade. Confira os detalhes abaixo.

Confira o funcionamento dos serviços

Saúde

Funcionam 24 horas: Samu (telefone 192), emergências dos hospitais regionais, UPAs e Casa de Parto de São Sebastião.

Urgência odontológica: Hospital Regional da Asa Norte (Hran), 24 horas; Hospital Regional do Gama (HRG), das 18h à 0h.

Caps: Caps III e Caps AD III funcionam 24 horas. Caps I e II e Capsi estarão fechados.

Fechados: UBSs, ambulatórios, policlínicas e farmácias de alto custo.

Vacinação: não haverá atendimento durante o feriado.

Assistência social

Funcionam normalmente: Casa da Mulher Brasileira, Casa Abrigo, Centros Pop, Central de Vagas, unidades de proteção social (UPSs) e unidades de acolhimento.

Centros Pop: atendimento das 7h30 às 17h, com refeições, banhos, lavanderia e vagas de acolhimento. Não haverá atendimentos particularizados, recepção, guarda de documentos nem serviço de maleiro.

Fechados: Cras, Creas e centros de convivência (Cecon).

Restaurantes comunitários

Unidades que estarão funcionando normalmente: Arniqueira, Brazlândia, Ceilândia Norte, Estrutural, Gama, Itapoã, Santa Maria, Recanto das Emas, Riacho Fundo II, São Sebastião, Sol Nascente/Pôr do Sol, Samambaia, Samambaia Expansão, Sobradinho, Varjão, Paranoá e Planaltina.

O Restaurante Comunitário de Ceilândia (DJ Jamaika) ficará fechado para manutenção.

Transporte público

Ônibus: circulação em escala de dia útil, com possibilidade de redução nas linhas escolares. As linhas que atendem à UnB funcionarão normalmente.

Metrô: das 5h30 às 23h30.

Gratuidade: o programa Vai de Graça garantirá transporte público coletivo gratuito durante o feriado.

Serviços públicos

BRB: agências fechadas para atendimento ao público.

Caesb: atendimento presencial suspenso. Operações e manutenção funcionarão normalmente. Os usuários poderão entrar em contato pelo telefone 115, pelo WhatsApp (61) 3029-8115, pelo aplicativo ou pelo site da companhia.

SLU: funcionamento normal, incluindo coletas convencional e seletiva, URE, Aterro Sanitário de Brasília, usinas de compostagem, instalações de recuperação de recicláveis, transbordos, gerências de limpeza e papa-entulhos.

Detran-DF: atendimento presencial suspenso. Serviços digitais disponíveis pelo portal e pelo aplicativo Detran Digital. Ações educativas, fiscalização e engenharia de trânsito funcionarão normalmente. O atendimento presencial será retomado na terça-feira (1º/12), a partir das 8h.

Na Hora: unidades fechadas, incluindo os guichês do Detran-DF.

Cultura e lazer

Fechados: Jardim Botânico de Brasília, Museu Nacional da República, Memorial dos Povos Indígenas, Espaço Cultural Renato Russo, Eixo Cultural, Biblioteca Nacional de Brasília, Centro de Dança e Museu Vivo da Memória Candanga.

Funcionamento normal: todas as unidades de conservação administradas pelo Instituto Brasília Ambiental.

Horários dos parques