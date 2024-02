Fernanda Gentil compartilhou com seus seguidores que teve uma experiência assustadora de paralisia facial, iniciada logo após o Carnaval. A jornalista explicou que começou a sentir dormência na boca após abraçar o filho e percebeu que metade do rosto não respondia como deveria.

A jornalista foi diagnosticada com Paralisia de Bell, um distúrbio que impede o movimento dos músculos de um dos lados do rosto. A condição pode dificultar ações simples, como sorrir, fechar os olhos e franzir a testa. “Os sintomas são uma paralisia facial que acomete toda a metade da face incluindo o fechamento de olho e capacidade de sorrir”, acentua Ana Kariny Bezerra da Silva, neurologista e coordenadora do serviço de Neurologia do hospital Anchieta.

“A maioria dos quadros de paralisia de Bell são relatados na literatura como uma reação imunológica ao vírus da herpes”, acrescenta a médica. “Apesar dessa relação — paralisia de Bell com uma reação inflamatória advinda de uma reação prévia ou atual ao vírus da herpes —, existem muitas doenças neurológicas que podem se manifestar com um paralisia facial periférica", complementa.

Em um vídeo no Youtube, Fernanda Gentil disse que passou a fazer movimentos com rosto e percebeu que o lado esquerdo não acompanhava o direito. "Liguei para o médico já com uma voz bem preocupada. Eu tento segurar o rojão até onde eu consigo", comentou. O médico pediu para ela ligar por vídeo e começou a fazer exercícios com ela para examiná-la. Nesse momento, o profissional descartou que se tratava de um AVC ou de um tumor.

Fernanda disse que foi atrás de um neurologista que constatou uma paralisia, mas o tipo, de Bell, só foi diagnosticado após uma ressonância magnética. "É uma paralisia parcial do rosto. A notícia ruim é que não tem uma origem certa do que pode causar, tem várias opções e estresse acima delas, rotina muito cansativa e intensa, falta de descanso", explicou.

Por fim, Fernanda enfatizou que sempre teve uma relação muito transparente com seu público e, por isso, decidiu expor o que está passando. "Estou tomando corticoide, estou tomando remédio da herpes com umas doses muito altas, estou fazendo fisioterapia ainda e estou com paralisia", disse a jornalista.

O diagnóstico da paralisia de Bell geralmente é feito com base nos sintomas e no exame físico realizado por um médico, que pode pedir exames adicionais, como uma ressonância magnética, para descartar outras condições.

Sobre o tratamento, a neurologista Ana Bezerra acrescenta que o tratamento é individualizado e depende da evolução do paciente. “O tratamento depende muito das causas da paralisia, não existe exatamente um padrão”, ressalta a neurologista.