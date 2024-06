Natura promove webinar gratuito sobre ciência e cosmética

A Natura promove, na quarta-feira (12/6) às 11h, um webinar gratuito sobre como a ciência auxilia no desenvolvimento da cosmética. Chamado de Ciência como vetor no desenvolvimento de produtos cosméticos inovadores, o evento contará com a presença especialistas para discutir como uma rede científica pode auxiliar na criação de tecnologias que ajudarão a desenvolver novos produtos de beleza.

As inscrições gratuitas podem ser feitas aqui.

O head de pesquisa avanaçada da Natura, Rômulo Zamberlan, e a presidente da IFSCC Brasil (International Federation of Societies of Cosmetic Chemists) 2024 são alguns nomes que farão parte do evento, que é realizado com apoio da Associação Brasileira de Cosmetologia (ABC) e mediado pela Emerge.

A IFSCC é um evento que reúne, anualmente, empresas, instituições e profissionais interessados em discutir sobre a ciência e a tecnologia por trás da área cosmética. Neste ano, o encontro será sediado, pela primeira vez, no Brasil, em 14 e 17 de outubro, em Foz do Iguaçu.

Entre os debates, haverá a apresentação de cases de inovação aberta da Natura que resultaram em produção científica.