Flipiri tem início nesta quinta-feira com homenagem à literatuta goiana

A Festa Literária de Pirenópolis (Flipiri) chega à 14ª edição com uma programação que homenageia da literatura goiana e transforma a pequena cidade colonial em palco de celebração do livro e da leitura. A fetsa começa nesta quinta-feira (27/6) com um sarau, às 15h30, no Teatro Sebastião Pompêo de Pina, seguido de apresentação de maracatu com o Projeto Arte e Educação do Colégio Estadual Senhor do Bonfim, um sarau de Histórias Barianianas e o lançamento do e-book do Concurso Literário de Redação Bariani Ortêncio.

A programação segue até sábado com rodas de conversa, lançamentos de livros, palestras, contação de histórias e um encontro com a homenageada da Flipiri, a professora Goiandira Ortiz Foi durante uma viagem por cidades de Goiás com a intenção de criar um circuito de festas literárias que os organizadores da Flipiri, ìris Borges e Maurício de Almeida, responsável pela curadoria, conheceram a professora. “Ficamos muito impressionados com a carreira de muita dedicação à causa do livro e da leitura. Ela fez um trabalho de conquista para o livro e a leitura, além de trabalhar na universidade e ser secretária de cultura do município de Goiás”, diz Íris Borges. A professora é uma das responsáveis pela criação do Comitê do Programa Nacional de Leitura (Proler), do Ministério da Cultura.

Durante a Flipiri, Goiandira, que organizou a coletânea de contos goianos para a coleção Goiás + 300, de contos goianos, vai fazer uma palestra sobre os livros que considera serem os mais importantes de sua trajetória. Uma mesa sobre literatura goiana também está na agenda da professora.

Este ano, o tema da festa é Livro, meu primeiro amor. “A gente deseja continuar com essa vontade de trazer foco de luz sobre a questão da leitura, fazer com que as pessoas desejem ler mais e até questionar”, avisa Íris. “Teremos vários momentos de questionamento da leitura no mundo atual.” A Casa de autores, que realiza a festa, estará representada na programação, que ganhou um lugar especial para autores goianos de fora do coletivo, “Este ano tivemos um grupo bem maior de goianos e participação de um grupo de teatro de Goiânia”, diz Íris.

Uma mesa de ilustradores vai reunir Roger Mello, Elder Galvão e André Cerino. “Os três são feras, cada um tem um estilo de ilustração”, garante Íris. Na sexta-feira (28/6), a programação tem uma sessão de contação de histórias para bebês e uma mesa de conversa com Aline Lobo, Lenora de Castro Barbo, que será mediada por Beto Seabra. Uma apresentação do espetáculo Pretura, com o Grupo Experimental de Teatro da Trupe dos Cirandeiros e o sarau Barulhinho no Quintal encerram o dia. Confira a programação completa.





Programação



Quinta Feira (27/6)



Sarau com Colégio Estadual Senhor do Bonfim

Das 15h30 às 16h30, no Teatro Sebastião Pompêo de Pina (Auditório)

Apresentação Maracatu, com Projeto Arte e Educação do Colégio Estadual Senhor do Bonfim, Sarau de Histórias Barianianas, lançamento do e-book do Concurso Literário de Redação Bariani Ortêncio

Das 17h às 18h30, no Teatro Sebastião Pompêo de Pina (Auditório)

Cerimônia de Abertura com Autoridades e Convidados

Das 20h às 20h30, no Teatro Sebastião Pompêo de Pina (Auditório)

Palestra: "O Livro da Minha Vida" com Dra. Goiandira Ortiz (homenageada)

Das 20h30 às 21h30, no Teatro Sebastião Pompêo de Pina (Auditório)





Sarau Lua Crescente de Poesia

Das 21h às 23h, no Um Café e Bistrô





Sexta-Feira (28/6)





Estação do Brincar com Rose Costa

Das 9h às 11h, na Tenda (Palco), no Largo da Igreja de Nossa Senhora do Rosário





Contação de histórias para bebês com Iris Borges

Das 10h30 às 11h, no: Centro de Artes e Música Ita e Alaor (Sala Bebeteca)

Concentração do Cortejo e Cortejo: Ida ao Coreto e Volta à Tenda

Das 14h às 16h, na Tenda (Entrada), no Largo da Igreja de Nossa Senhora do Rosário





Contação de histórias, brincadeiras e canções com Débora Bianca

Das 15h às 15h30, no Centro de Artes e Música Ita e Alaor (Sala Bebeteca)





Mesa: COLEÇÃO + 300 com Aline Lobo, Lenora de Castro Barbo. Mediador: Beto Seabra

Das 17h às 18h, no Centro de Artes e Música Ita e Alaor (Palco)

Espetáculo - Teatro Infantil com a SANEAGO

Das 17h às 18h, na Tenda (Palco), no Largo da Igreja de Nossa Senhora do Rosário·





Espetáculo Pretura, com Grupo Experimental de Teatro da Trupe dos Cirandeiros/GO

Das 19h às 21h, no Teatro Sebastião Pompêo de Pina (Auditório)









Sarau Barulhinho no Quintal

Das 21h às 23h, no Quintal da Zazá







Sábado (29/6)





Leitura, Brincadeiras e Canções com Grupo Tricontando: Ana Neila Torquato, Rose Costa e Hozana Costa

Das 09h às 10h, no Centro de Artes e Música Ita e Alaor (Sala Bebeteca)







Walking Tour (Caminhada aos pontos turísticos) com Iris Borges e Sérgio Pompêo

Das 9h às 11h, no| Largo da Igreja de Nossa Senhora do Rosário









Palestra: Quem sou eu depois daquele livro?, com Andréia Costa Cardoso de Mattos e Ester Rodrigues de Oliveira

Das 10h às 12h, no Centro de Artes e Música Ita e Alaor (Sala Bebeteca)



Mesa/Oficina: Encontro de Ilustradores, com André Cerino, Elder Galvão e Roger Mello | Mediadora: Maria Amélia

Das 10h às 12h, no Teatro Sebastião Pompêo de Pina (Auditório)





Lançamento de Livros: Instituto Casa de Autores e autores independentes

Das 10h às 13h, na Tenda (Stand), no Largo da Igreja de Nossa Senhora do Rosário





Contação de histórias com Ana Neila Torquato

Das 10h30 às 11h, no Centro de Artes e Música Ita e Alaor (Sala Bebeteca)





Uns CAUSOS, com Eraldo Miranda e Theognis Fiorentino

Das 11h às 12h, na Tenda (Palco), no Largo da Igreja de Nossa Senhora do Rosário·





Roda de conversa: Como ser uma mãe/um pai/uma avó com mais força para ensinar a gostar de ler?, com Márcia Lages

Das 14h30 às 15h30, no Centro de Artes e Música Ita e Alaor (Palco)·

Mesa: Literatura Goiana, com Goiandira Ortiz, Maurício Melo Júnior. Mediadora: Clara Arreguy

Das 14h30 às 15h30, no Teatro Sebastião Pompêo de Pina (Auditório)

Oficina: A literatura e suas múltiplas possibilidades com Álvaro Modernell



Oficina: A Fantástica Matemática com Maria das Dores Brigagão

Oficina: Leitura para a Cultura de Paz com Débora Bianca

Oficina: Mediação de Leitura com Taicy Ávila

Das 15h às 17h, na Escola Estadual Comendador Joaquim Alves·





Espetáculo: As quatro estações com Turma do Caracol, com Maria Amélia e André Cerino

Das 15h30 às 16h30, na Tenda (Palco), no Largo da Igreja de Nossa Senhora do Rosário·





Mesa: A idade da escrita, com Carlito Lima e Fabiane Guimarães. Mediador: Maurício Melo

Das 16h às 17h, no Teatro Sebastião Pompêo de Pina (Auditório)





Contação de histórias com Hozana Costa

Das 16h30 às 17h, no Centro de Artes e Música Ita e Alaor (Sala Bebeteca)





Show de Talentos

Das 17h às 19h, na Tenda (Palco), no Largo da Igreja de Nossa Senhora do Rosário





Mesa de debates: O livro da minha vida, com Alexandre Lobão, Álvaro Modernell, Ana Gabriela e Débora Bianca. Mediadora: Iris Borges

Das 17h30 às 19h, no Teatro Sebastião Pompêo de Pina (Auditório)





Cerimônia de Encerramento com Autoridades e Convidados

Das 20h às 20h30, no Teatro Sebastião Pompêo de Pina (Auditório)





O agora da memória - Sarau 30 anos da Academia Pirenopolina de Letras, Artes e Música com membros APLAM

Das 20h30 às 21h30, no Teatro Sebastião Pompêo de Pina (Auditório) O Agora da





Serviço

Festa Literária de Pirenópolis – FLIPIRI

Desta quinta-feira (27/6) até sábado (29/6), no Centro Histórico de Pirenópolis/Goiás. Entrada Franca.



Saiba Mais Diversão e Arte Autora francesa Hannelore Cayre participa de bate papo nesta quarta

Autora francesa Hannelore Cayre participa de bate papo nesta quarta Diversão e Arte Isabel Allende e Itamar Vieira Junior estreiam na literatura infantil

Isabel Allende e Itamar Vieira Junior estreiam na literatura infantil Diversão e Arte SOS 051 faz live de música eletrônica em prol das vítimas do RS