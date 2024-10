18 marcas de creatina são reprovadas pela Abenutri; veja lista

Um estudo realizado pela Associação Brasileira de Empresas de Produtos Nutricionais (Abenutri) divulgado na última quinta-feira (10/10), reprovou 18 marcas de creatina do mercado. A análise foi feita a partir de 88 produtos e dentre estes, 10 não continham nenhuma grama da substância.

O estudo é feito por meio de uma comparação das informações do rótulo dos produtos com o conteúdo que de fato vem dentro da embalagem. Em comparação com o ano de 2023, o novo laudo aponta que 21% das marcas que haviam sido reprovadas conquistaram a aprovação pela Abenutri. As informações são da Agência Brasil.

A legislação permite que ocorra uma variação de até 20% entre a indicação da quantidade e a real presença de creatina que é fornecida. A porcentagem da presença (ou não) de creatina é subdividida em 5 categorias. As creatinas aprovadas podem estar nas faixas de 0% a 5%; 5,1% a 10%; 10,1% a 20%. Já as reprovadas estão em -100% e de -21% a 99%.

Quatro empresas que tiveram produtos analisados entraram com medidas jurídicas para a não divulgação de resultados, são elas: SUPLEY, BRG, Rainha Laboratórios e Dux Nutrition.

Confira abaixo a lista de marcas que foram reprovadas:

- AGE - Creatine Monohidratada

- Cellucor - Creatin

- Dymatrix Nutrition - Creatina Monohidrate

- Generic Labs - Creatina Monohidratada

- Impure Nutrition - Creatina

- Intlab - Power Creatina

- Iron Tech Sports Nutrition - Creatina Monohidratada

- Muscle Pharm - Creatine

- NFT Nutrition - Creatina 100% Pura

- Tribe Nutrition - Creatina Monohidratada

- Dark Dragon - Crea Delite

- Demons Lab - Creature

- Evolution Nut. - Creawell

- Melius Nutrition - Creatina 100%

- Muscle Full - Creatina

- Prosize - Creatine

- Sci Nutrition - Creatina Pura

- Wise Health - Creatina Monohydrate

*Estagiária sob supervisão Jaqueline Fonseca