CNU: notas do bloco 4 são liberadas; veja como acessá-las

Candidatos do bloco 4 do CNU podem acessar notas, liberadas no início da noite desta terça-feira (8/10), oito horas após divulgação de resultados dos outros blocos - (crédito: EBC)

As notas do bloco 4 do Concurso Nacional Unificado (CNU) foram divulgadas, na noite desta terça-feira (8/10), após a Justiça suspendeu liminar que impedia a divulgação dos resultados do bloco que tem como tema ‘trabalho e saúde do servidor’.

As notas dos outros blocos haviam sido divulgadas na manhã desta terça-feira. Os resultados do bloco de trabalho e saúde do servidor podem ser consultados na aba “área do candidato”, na página oficial do CNU.