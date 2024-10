Nasa envia nave para buscar vida alienígena em lua de Júpiter

A Europa Clipper saiu do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, às 14h06 desta segunda, pelo horário de Brasília. A missão, que começaria na semana passada, foi adiada por conta do furacão Milto n , que chegou ao estado norte-americano na madrugada da última quinta-feira (10/10).

Com esses auxílios, diz nota publicada pela Nasa nesta segunda-feira, “a Europa Clipper deve alcançar a velocidade necessária para chegar em Júpiter em abril de 2030”. Depois de estabelecer órbita no planeta, a nave vai voar pela lua Europa 49 vezes, a fim de captar informações.

Na nota publicada, o administrador da Nasa, Bill Nelson, parabeniza o time responsável pela missão e afirma que “A Nasa é líder mundial em exploração e descoberta, e a Europa Clipper não é diferente”. Segundo ele, a nave “vai nos ajudar a compreender melhor se existe potencial para vida não apenas no nosso sistema solar , mas entre os milhares de milhões de luas e planetas além do nosso Sol”.

“Nós não poderíamos estar mais animados com a incrível ciência sem precedentes que a missão Europa Clipper vai proporcionar para as próximas gerações”, disse Nicky Fox, administrador do Diretório de Missões Científicas da Nasa em Washington, Estados Unidos. “Tudo está interligado na ciência da Nasa, e as descobertas da Europa Clipper vão se basear no legado de outras missões que exploram Júpiter.”