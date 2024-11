Maior coral do mundo é descoberto no Pacífico; veja fotos

Na quarta-feira (13/11), a National Geographic anunciou a descoberta do maior coral do mundo, localizado no Oceano Pacífico. A espécime tem mais de 30 metros de comprimento, tendo pelo menos 300 anos, e pode ser vista do espaço. É três vezes maior que o recordista anterior, encontrado em Samoa Americana.

Em outubro de 2024, o programa Pristine Seas, da National Geographic Society, realizou uma expedição nas Ilhas Salomão. A equipe notou o que parecia ser um navio naufragado no fundo do oceano. Manu San Félix, diretor de fotografia, decidiu mergulhar para realizar alguns registros e ficou surpreso ao perceber que se tratava de um enorme coral — com tamanho comparado ao de uma baleia azul, maior animal do mundo.

Além da variedade de vida marinha — que inclui peixes, caranguejos e camarões —, o coral conta com uma rede complexa de pólipos — pequenas criaturas que cresceram durante séculos até a formação do espécime — e a presença de manchas com cores vibrantes, variando entre amarelo, vermelho, rosa e azul. Para San Félix, a descoberta se trata de uma enciclopédia viva. Ao analisarem imagens de satélite, cientistas perceberam que o coral pode ser visto do espaço.

“Justo quando pensamos que não há mais nada a descobrir no planeta Terra, encontramos um coral enorme feito de quase 1 bilhão de pequenos pólipos, pulsando de vida”, declarou Eric Sala, explorador residente da National Geographic e fundador do programa Pristine Seas.





















