Pesquisa mostra relação entre tamanho dos dedos e consumo de álcool

Um novo estudo, publicado no American Journal Of Human Biology, mostra relação entre o dedo anelar ser maior que o dedo indicador e o alto consumo de álcool.

O comprimento dos dedos é definido antes do nascimento, em parte, isso é influenciado pelos hormônios aos quais o fetos é exposto quando está no útero. Quando o bebê em formação é exposto a mais estrogênio, os dedos indicadores tendem a ser maiores que os anelares. Se exposto a mais testosterona, os dedos anelares tendem a ser mais longos. Também existem pessoas que contam com os dedos indicadores e anelares do mesmo tamanho.

A partir da análise dos tamanhos dos dedos e o consumo de álcool de 258 estudantes participantes do estudo — sendo 169 mulheres —, os pesquisadores chegaram ao resultado de que há uma correlação entre maior consumo de álcool e dedos anelares mais longos que os indicadores, indicando uma possível influência dos hormônios como fator contribuinte para a probabilidade de beber mais.

Segundo o estudo, ao serem comparados com as mulheres, os homens apresentam maior consumo de álcool e maior mortalidade por abuso da bebida. “Um padrão como esse sugere um envolvimento de hormônios sexuais, como testosterona e estrogênio. A proporção de dígitos (2D:4D: os comprimentos relativos do 2º [indicador] e 4º [anelar] dedos) é considerada um índice de testosterona precoce (4º dígito longo) e estrogênio (2º dígito longo)", explicou o professor John Manning, integrante da equipe de pesquisa Esportes, Tecnologia, Exercício e Medicina Aplicadas (A-STEM) da Universidade de Swansea, em declaração

“É sabido que pacientes dependentes de álcool têm 4º dígitos muito longos em relação aos 2º dígitos , sugerindo alta testosterona em relação à exposição ao estrogênio antes do nascimento. Como esperado, as associações foram mais fortes para homens do que para mulheres”, concluiu o professor.

É importante destacar que a associação não estabelece causa e efeito, isso significa que o tamanho dos dedos não determina as ações de uma pessoa. O estudo busca identificar uma conexão e, com isso, encontrar fatores subjacentes ao uso de álcool.

*Estagiário sob a supervisão de Mariana Niederauer