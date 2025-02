Cientistas avaliam chance do asteroide 2024 YR4 colidir com a Lua

O asteroide 2024 YR4 entrou no radar dos astrônomos por conta do risco de colisão com a Terra em 22 de dezembro de 2032. No entanto, novos cálculos astronômicos sugerem que a rocha espacial tem uma pequena chance (cerca de 0,3%) de atingir a Lua.

"Há a possibilidade de que isso ejete algum material de volta que poderia atingir a Terra, mas duvido muito que isso causaria qualquer grande ameaça”, disse David Rankin, engenheiro de operações da Universidade do Arizona.

Em 7 de fevereiro, as chances do asteroide colidir com a Terra quase dobraram, passando de 1,2% para 2,3%. Segundo a agência espacial norte-americana (Nasa), estima-se que o 2024 YR4 tenha cerca de 40m a 90m de largura. O Telescópio Espacial James Webb observará o asteroide em março de 2025 para avaliar melhor o tamanho dele.

Leia também: Simulação mostra efeitos de impacto de asteroide no DF

"Este objeto é de particular interesse por dois motivos: é grande o suficiente para causar danos localizados no caso improvável de atingir a Terra e embora tenha uma chance muito pequena de impacto na Terra em 2032, ele ultrapassou o limite de probabilidade de impacto de 1% para garantir a notificação formal a outras agências do governo dos EUA envolvidas na defesa planetária", informou a Nasa.

À medida que mais observações da órbita do asteroide forem obtidas, a probabilidade de impacto se tornará mais conhecida.

"É possível que 2024 YR4 seja descartado como um risco de impacto, como aconteceu com muitos outros objetos que apareceram anteriormente na lista de risco de asteroides do JPL da Nasa. Também é possível que sua probabilidade de impacto continue a aumentar", frisou a agência espacial norte-americana.

O asteroide 2024 YR4 foi relatado pela primeira vez em 27 de dezembro de 2024.