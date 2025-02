Exercício físico ativa mecanismo cerebral que combate hipertensão e estresse

Um estudo da Universidade de Juntendo, no Japão, aponta que o exercício físico previne a pressão alta induzida pelo estresse, por meio da restauração e do ativador do transdutor de sinal da amígdala, o Stat3 — importante proteína para a funcionamento normal da amígdala, que é uma estrutura do cérebro em formato de amêndoa, responsável por regular as emoções, como o medo, a raiva e a ansiedade. Clique aqui e leia o artigo original na íntegra.

Quando exposta ao estresse prolongado, a amígdala provoca um aumento na pressão arterial, aumentando o risco de doenças cardíacas. "Na amígdala, o gene Stat3 está envolvido na regulação da pressão arterial e possivelmente desempenha um papel na elevação da hipertensão em resposta ao estresse crônico", explica Hidefumi Waki, um dos professores responsáveis pela pesquisa. "Ele também pode estar envolvido na melhora do estresse por exercício voluntário."

Para o estudo, ratos foram expostos a estresse crônico por três semanas, com um grupo praticando uma corrida voluntária em uma roda. Após o período, os cientistas analisaram os ratos e foi constatado que o estresse levou ao aumento acentuado na pressão arterial e uma diminuição do gene Stat3 na amígdala. A pressão arterial das cobaias que praticaram o exercício diariamente estava normal e os níveis de Stat3 foram recuperados.

Outros experimentos revelaram que o bloqueio de Stat3 na amígdala, sem que houvesse o estresse, resultou no aumento da pressão arterial. De acordo com Waki, a melhora da dinâmica cardiovascular após o exercício é atribuída ao resgate da expressão Stat3, provavelmente por conta dos mecanismos de neuroproteção e anti-inflamação.

Até então, a relação entre o mecanismo cerebral, exercício físico e o combate da pressão alta era desconhecido. Mesmo a atividade física sendo recomendada para a melhora da saúde cardíaca, o estudo aponta que ele também serve como terapia para hipertensão induzida por estresse e condições relacionadas, como a ansiedade. Os cientistas alertam que mais estudos são necessários para confirmar a descoberta em humanos.

*Estagiário sob a supervisão de Ronayre Nunes