Tumba real e fábrica de cerâmica são descobertas no Egito; veja fotos

O túmulo real foi encontrado a uma profundidade de aproximadamente 7 metros abaixo do nível do solo - (crédito: Divulgação/Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito)

Uma missão arqueológica com pesquisadores egípcios e norte-americanos descobriu uma nova tumba em Abidos, no Egito. A construção foi projetada para receber os restos mortais de um faraó do Segundo Período Intermediário (1700 a 1550 a.C.).



O túmulo real foi encontrado a uma profundidade de aproximadamente 7 metros abaixo do nível do solo e é uma câmara funerária de calcário coberta com abóbadas de tijolos de barro atingindo a altura de 5 metros.

Restos de inscrições em referência às deusas Ísis e Néftis foram encontradas na tumba. Essas duas divindades fazem parte mitologia egípcia e estão relacionadas com a proteção dos mortos.

Além disso, outra missão egípcia também descobriu uma oficina de cerâmica da era romana na vila de Banawit.

Mohamed Ismail Khaled, secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades disse que descoberta da tumba real em Abidos fornece novas evidências científicas sobre o desenvolvimento destas na necrópole do Monte Anúbis, que remonta à Dinastia de Abidos — uma série de reis que governaram o Alto Egito entre 1700 e 1600 a.C.

Já a descoberta da oficina de cerâmica de Banawit ela foi uma das maiores fábricas que abasteciam o Nono Distrito com cerâmica e vidro.





































"Ela continha um grande número de fornos, extensas áreas de armazenamento para vasos e uma coleção de 32 óstracos em escrita demótica e grega detalhando transações comerciais na época e o método de pagamento de impostos", cita o Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito.

