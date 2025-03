Eclipse solar parcial acontece neste sábado; confira onde será visível

Um eclipse parcial do Sol acontece no início da manhã de sábado (29/3), entre 5h51 e 9h44, no horário de Brasília. Segundo o Observatório Nacional, esse fenômeno acontece quando a sombra da Lua percorre um caminho sobre a Terra.

No entanto, ao contrário do eclipse total da Lua dia 14 de março, visto em todo o Brasil, o fenômeno será visível somente na Europa, norte da Ásia, norte/oeste da África, grande parte da América do Norte, norte da América do Sul, Atlântico e Ártico.

"Durante o eclipse parcial do Sol, vemos o astro-rei ficando cada vez mais escuro. Essa parte mais escura tem o formato circular e parece que o sol vai levando uma 'mordidinha'. Aqui vale lembrar que não se pode olhar para o sol diretamente sem o uso de filtros apropriados para isso. O vidro de soldador número 14 é recomendado e é o mais fácil e barato, mas há outros específicos para a observação do Sol. Entretanto, mesmo com o uso de filtros só se pode olhar por alguns 30 segundos e depois repousar a vista para então tornar a olhar", explica o Observatório Nacional.

A quantidade de obscurecimento do Sol no eclipse parcial depende da localidade. Por exemplo, neste sábado, em uma parte do leste do Canadá as pessoas verão 92% do sol obscurecido, enquanto na Espanha, França, Alemanha, só verão cerca de 17% do Sol obscurecido.

