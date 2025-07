Novo vilão do sono? Queijo está associado a pesadelos

Os pesquisadores constataram que laticínios, principalmente queijos, foram o segundo grupo alimentar mais frequentemente culpado por alterações nos sonhos. Entre os que percebiam a influência da comida nos sonhos, 22% atribuíram a laticínios a ocorrência de sonhos perturbadores e 27% a sonhos bizarros - (crédito: Ilustração gerada pelo Gemini One com base no artigo científico)

Culpado! Os queijos — ou melhor, os laticínios — há muito tempo são apontados como vilões de sonhos ruins. Agora, um novo estudo traz evidências científicas para a crença popular antiga: a relação entre o consumo de queijo e pesadelos pode ser mais real do que se imaginava.

Historicamente, o cartum Dream of the Rarebit Fiend, publicado pelo jornal New York Herald no século passado, associava pesadelos bizarros à ingestão de queijo derretido antes de dormir. Essa ideia, que permeia o imaginário popular, encontra agora suporte em pesquisas.

Os protagonistas dos desenhos animados de Winsor McCay frequentemente culpavam a ingestão de pratos de queijo antes de dormir por ocorrências de sonhos e pesadelos bizarros. (foto: Reprodução/Frontiers in Psychology)

Um estudo com 1.082 estudantes universitários, publicado no fim de junho na revista Frontiers in Psychology, investigou a relação entre dieta, sono e sonhos. Os pesquisadores constataram que laticínios, principalmente queijos, foram o segundo grupo alimentar mais frequentemente culpado por alterações nos sonhos. Entre os que percebiam a influência da comida nos sonhos, 22% atribuíram a laticínios a ocorrência de sonhos perturbadores e 27% a sonhos bizarros. Perde apenas para sobremesas/doces, com 31%.

Mas a conexão vai além da percepção. O estudo encontrou uma forte associação entre a intolerância à lactose e a prevalência de pesadelos. Participantes com intolerância à lactose apresentaram maiores pontuações no Índice de Transtorno do Pesadelo (NDI), uma medida da frequência e severidade dos pesadelos.

A chave para entender essa ligação é o desconforto gastrointestinal. Os sintomas como inchaço, cólicas ou excesso de gases, causados pela intolerância à lactose, podem perturbar o sono e, consequentemente, levar a sonhos mais bizarros. A pesquisa demonstrou que a gravidade dos sintomas gastrointestinais media significativamente a relação entre a intolerância à lactose e os pesadelos.

Os autores do estudo especulam que o próprio Winsor McCay, criador de Dream of the Rarebit Fiend, poderia ter tido seus pesadelos agravados pela intolerância à lactose, explicando por que ele tão consistentemente atribuiu eventos de sonhos bizarros e pesadelos ao consumo de queijo em seus desenhos.