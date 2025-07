O que é "mayday"? Entenda o código usado por avião em Guarulhos

Depois de não conseguir pousar no Aeroporto de Ezeiza, em duas oportunidades, por condições climáticas adversas na capital da Argentina Buenos Aires, o avião Boeing 747, da empresa alemã Lufthansa, chegou ao aeroporto de Guarulhos no início da tarde da última terça-feira (8/7) sob o aviso de 'mayday' por parte dos pilotos.

O Jumbo Jet modelo 74781, de matrícula D-ABYM, solicitou ao controlador de tráfego aéreo da torre do principal aeroporto de São Paulo por prioridade na aterrisagem. Através do canal 'Golf Oscar Romeo', no YouTube, é possível ouvir um diálogo em que os pilotos relatam a chegada ao limite regulamentar de jornada da tripulação e o nível baixo de combustível como motivadores para a declaração de emergência. Apesar disso, o avião realizou a aterrisagem sem problemas.

Mas, afinal, o que significa o termo 'mayday'?

Entenda o termo

O código 'mayday' é utilizado internacionalmente para declarar uma emergência grave em voos. O termo tem origem da expressão francesa "m'aidez", que significa "ajude-me". Foi usado pela primeira vez em 1923 pelo oficial de rádio do aeroporto de Londres, Frederick Stanley Mockford. A palavra acabou popularizada em decorrência da fácil pronúncia e compreensão por tripulações das mais distintas localidades do mundo.

Para que não hajam ambiguidades ou falha na comunicação, a mensagem deve ser repetida três vezes consecutivas. A repetição é recomendada até em condições de interferência na transmissão de rádio. A emissão do 'mayday' só deve ser utilizada em situações críticas.

Exemplos são níveis críticos de combustível; falhas de motor; incêndios à bordo; perda de controle do avião; quaisquer situações que coloquem a segurança da tripulação e dos passageiros em risco imediato. O uso do código concede prioridade máxima por parte do emissor em comunicações e operações de aterrisagem.