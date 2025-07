Walter Salles, herdeiro bilionário, defende taxação de grandes fortunas

Ao receber o prêmio Faz Diferença como Personalidade do Ano, nesta terça (8/7), o diretor Walter Salles emocionou a plateia no Teatro Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio, ao defender a taxação de grandes fortunas e um modelo de tributação progressiva no Imposto de Renda — aquele que aumenta a alíquota conforme cresce a renda.

A cerimônia, promovida pelo jornal O Globo, marcou o encontro de duas figuras centrais do filme Ainda Estou Aqui — Salles na direção e Fernanda Torres como protagonista, que também foi premiada. Ambos receberam os troféus de João Roberto Marinho, presidente do Grupo Globo, e de Alan Gripp, diretor de redação.

O discurso do cineasta, que rapidamente viralizou nas redes sociais, foi além dos agradecimentos. No encerramento de sua fala, Salles citou o economista Bernard Appy — também homenageado, na categoria Economia — e endossou a necessidade de uma reforma tributária que corrija distorções históricas.

“Bernard Appy estava aqui em cima e nos lembrou que temos a chance de construir um país mais justo e igualitário, corrigindo as distorções de um sistema que, como a gente sabe, cobra mais de quem tem menos”, declarou. “Quero deixar todo o meu apoio à tributação progressiva, meu apoio à taxação das grandes fortunas e à democracia com justiça tributária.”

Além de renomado cineasta, Salles é herdeiro de duas potentes heranças do capitalismo brasileiro: a família fundadora do Unibanco (hoje Itaú-Unibanco) e da CBMM, líder mundial na produção de nióbio. No total, a fortuna de Salles ultrapassa a dos donos do Grupo Globo. O artista acumula um patrimônio de R$ 26,2 bilhões, segundo dados do ranking da revista Forbes.

Em 2023, foi aprovada no Congresso a primeira etapa da Reforma Tributária, focada na tributação do consumo. Já este ano, o governo enviou novo projeto, que propõe mudanças nos impostos sobre a renda: isenção para quem recebe até R$ 5 mil por mês — uma promessa de campanha do presidente Lula — e uma alíquota mínima para rendas superiores a R$ 600 mil anuais.

A repercussão do discurso de Salles foi imediata. Nas redes, nomes como o diretor Kleber Mendonça Filho — de Aquarius, Bacurau e O Agente Secreto — parabenizaram o colega pela coragem e firmeza.