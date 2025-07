Personagens de "Vale Tudo" usam ficção para apoiar taxação dos super-ricos

A atriz e diretora Débora Bloch aderiu à campanha pela taxação dos super-ricos no Brasil com uma postagem bem-humorada no Instagram, nesta quinta-feira (10/7). Usando personagens da novela Vale Tudo, ela expôs em um carrossel, de forma crítica, a desigualdade no sistema tributário brasileiro e defendeu a justiça fiscal. A postagem originalmente foi feita pelo deputado estadual Guilherme Cortez (PSOL-SP), um dos defensores da pauta no Legislativo.

A publicação fazia uma comparação de quanto personagens da novela pagariam de imposto de renda se fossem contribuintes reais. Na legenda do post, a atriz que interpreta a icônica vilã Odete Roitman na reexibição da novela na TV Globo, escreveu: "Só na ficção vale tudo. Todo o meu apoio à taxação das grandes fortunas."

Segundo a imagem compartilhada, Raquel, personagem honesta e batalhadora vivida por Tais Araújo, que representa o pequeno empreendedor brasileiro, teria uma alíquota de 7,5% de imposto de renda. Já Odete, bilionária interpreta por Débora, pagaria apenas 2%. A inversão serve como crítica direta à regressividade do sistema atual, onde proporcionalmente quem tem menos paga mais.

A atriz Bella Campos, que interpreta Maria de Fátima, filha de Raquel e símbolo da ambição sem limites na trama, também compartilhou a publicação. "Porque para vencer na vida, meu amor... vale a pena ter conhecimento e consciência de classe", escreveu.

Discussão

A novela, originalmente exibida em 1988, retrata a corrupção, jogos de poder e falta de ética que denunciava a inversão de valores no Brasil no final dos anos 1980, focando na relação conflituosa entre uma mãe honesta, Raquel, e a filha, Maria de Fátima, que acredita que "vale tudo" para enriquecer, inclusive por meios ilegais e imorais.

A atriz Taís Araújo também comentou a repercussão em seu Instagram, após repostar a publicação: “Parece meme, mas o assunto é sério. A gente tem que se debruçar sobre ele! Que bom ver nossa novela na boca do povo e sendo pauta para conversas importantes.”

Além das atrizes do elenco, o cineasta Walter Salles, considerado o 12º homem mais rico do mundo, também se posicionou durante a cerimônia do Prêmio Faz a Diferença. Em discurso, ao lado da atriz Fernanda Torres, o diretor reforçou o apoio à tributação progressista. "Bernard Appy esteve aqui em cima e nos lembrou que temos a chance de construir um país mais justo e igualitário, corrigindo as distorções de um sistema que, como a gente sabe, cobra mais de quem tem menos", afirmou.

A movimentação de artistas em torno do tema acontece em meio às discussões sobre a reforma tributária e o aumento da pressão popular para que os mais ricos contribuam de maneira mais justa com a arrecadação nacional.