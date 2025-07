Veja como o yoga pode auxiliar na saúde do homem

Comemorado em 15 de julho, o Dia do Homem é uma oportunidade para ampliar a conversa sobre bem-estar e qualidade de vida masculina. O autocuidado, muitas vezes deixado em segundo plano, pode começar com práticas simples e eficazes — como o yoga, que atua diretamente na prevenção de doenças e na funcionalidade do corpo.

De acordo com o professor de yoga e naturopata Ravi Kaiut, especialista no método Kaiut Yoga, voltado à mobilidade e funcionalidade do corpo, a prática é especialmente útil para questões que afetam diretamente a saúde masculina. “O yoga atua de forma muito eficiente em dores crônicas, tensões musculares, ansiedade e até no desempenho físico e sexual, temas muito presentes no universo masculino, mas ainda cercados de tabus”, explica.

Benefícios do yoga para a saúde

Diferentemente do que muitos ainda pensam, o yoga não é uma prática exclusivamente voltada ao público feminino ou à meditação, é uma prática voltada à saúde global. “Trabalhar com o próprio corpo, entender limites, desbloquear articulações e melhorar a respiração são ações que impactam diretamente na vitalidade e na disposição diária”, afirma Ravi Kaiut.

A prática contribui para a prevenção de doenças. “O yoga ajuda também a reduzir o estresse e a melhorar a qualidade do sono, dois fatores com influência direta na saúde cardiovascular e na prevenção de doenças metabólicas, como hipertensão e diabetes, que têm alta incidência entre os homens”, reforça o profissional.

O yoga busca reorganizar o corpo para que ele volte a funcionar de forma eficiente (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

Prática favorece a saúde masculina

O Kaiut Yoga é uma metodologia que se destaca por adaptar posturas ao corpo real da pessoa, com foco na longevidade articular e funcionalidade. “Muitos homens chegam com dores nos joelhos, rigidez nas costas ou desgaste nas articulações. A proposta é reorganizar o corpo para que ele volte a funcionar de forma eficiente, sem exigir performance atlética”, afirma o professor.

Além disso, há benefícios preventivos. Por exemplo, o yoga melhora a circulação sanguínea, estimula o sistema imunológico e favorece o autoconhecimento, o que ajuda os homens a perceberem sinais precoces de desequilíbrio físico e emocional.

Quebrando o preconceito

Apesar dos inúmeros benefícios, o yoga ainda enfrenta alguma resistência entre os homens, muitas vezes por desinformação. “É importante desmistificar a ideia de que o yoga é só alongamento ou algo distante da realidade masculina. A prática é uma aliada poderosa na saúde, produtividade e bem-estar do homem moderno. Cuidar de si não é fragilidade, é sabedoria”, conclui Ravi Kaiut.

Por Tayanne Silva