Impacto de asteroide na Lua em 2032 causaria chuva de meteoros na Terra

Artigo submetido em junho a periódico da Universidade Cornell, nos Estados Unidos, revela uma chance de pouco mais de 4% de o asteroide 2024 YR4, de 60 metros de diâmetro, atingir a Lua em dezembro de 2032. De acordo com o estudo, que ainda não foi publicado, se a colisão ocorrer, o impacto será o maior em 5 mil anos e produzirá efeitos como uma chuva de meteoros “espetacular” na Terra.

A força do choque, que liberaria o equivalente a 6,5 milhões de toneladas de energia de TNT, poderia desprender cerca de cem milhões de kg de material lunar — do qual até 10% poderia se acumular em ambiente terrestre no período de alguns dias após a explosão. Isso seria o equivalente, segundo a pesquisa, a quase uma década de exposição a impactos de meteoroides em satélites próximos.

Estimativas publicadas em junho pela Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (Nasa, na sigla em inglês) confirmam, a partir da observação do Telescópio Espacial James Webb (JWST), que a chance de um choque do 2024 YR4 com a Lua ocorrer em 22 de dezembro de 2032 é de uma em 23 — pouco mais de 4,3%, quando antes era de 3,8%. Faixa de possíveis localizações (representadas por pontos amarelos) do asteroide 2024 YR4 em 22 de dezembro de 2032 (foto: NASA/JPL/Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra)

Nesta data, o asteroide passará a cerca de 0,00007 Unidades Astronômicas (UA) do satélite terrestre — sendo que a distância entre a Terra e o Sol é de 1 UA. Devido às proporções e a força de um possível impacto, o choque seria, estatisticamente falando, “o maior em aproximadamente 5.000 anos”, de acordo com o estudo. Leia também: E se o asteroide 2024 YR4 colidir com Nova York? Vídeo é impressionante

Entre os efeitos que poderiam ser observados a partir de solo terrestre, estão, além da cratera lunar, nuvem de poeira e chuva de meteoritos no planeta. “Poderia durar alguns dias e ser espetacular, embora o número de meteoros visíveis fosse um tanto atenuado pela baixa velocidade de entrada do material ejetado”, esclarece o artigo.

Ao portal de divulgação científica IFLScience, o autor principal do estudo, Paul Wiegert, informa que, se o impacto ocorrer, “haverá um breve clarão brilhante seguido por uma nuvem de poeira que se dispersará em poucos minutos”. Ele afirma que “as naves espaciais em órbita terão uma visão muito melhor”.

Além de observar melhor, os veículos e astronautas presentes no espaço entre a Terra e a Lua correm mais perigo. O material ejetado poderia representar risco, por exemplo, para a Lunar Gateway — estação espacial que orbita a Lua — e para operações de superfície no satélite, uma vez que os objetos caem também de volta nele e não apenas na órbita terrestre. Veja simulação: Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Apesar de haver risco, é muito difícil calculá-lo, uma vez que “depende muito do local exato onde o asteroide impactará, se houver impacto”. De acordo com Wiegert, provavelmente só será possível ter ideia disso “após o asteroide retornar à visibilidade em 2028”. No momento, segundo a Nasa, ele está muito distante para ser observado com telescópios, sejam eles terrestres ou espaciais. Os autores reforçam, porém, que os resultados do estudo “demonstram que as considerações sobre defesa planetária devem ser mais amplamente estendidas ao espaço cis-lunar (região que abrange a órbita da Lua e os arredores dela) e não confinadas apenas ao espaço próximo à Terra”. 2024 YR4

Descoberto no fim do ano passado, o 2024 YR4 foi considerado, por um tempo, uma ameaça à Terra. Observações iniciais mostraram chances de 1% a 3% de que ele colidisse com o planeta em 22 de dezembro de 2032, mas logo constatou-se que a probabilidade é na verdade algo em torno de 0,004%. Leia também: Protocolo de defesa planetária é ativado com descoberta de asteroide

O afastamento do asteroide do perímetro terrestre, porém, fez com que ele se aproximasse da Lua, o que levou cientistas a apontar maiores chances de colisão com o satélite — apesar de que as possibilidades de ela não ocorrer ainda são de 96%.