Formação no terreno de Marte encontrada por sonda chama a atenção de especialistas

A sonda da Nasa (agência espacial dos Estados Unidos) Perseverance registrou, no último dia 5 de agosto, a imagem de um objeto curioso no solo de Marte. Responsável por chamar a atenção de diversos ufólogos e teóricos da conspiração, a formação no terreno se assemelha muito a um "utensílio alienígena".

Segundo informações do portal Space.com, a rocha, possiu o formato parecido ao de um capacete, e tem sido descrito como algo utilizado por ET's, similar a um tipo de protetor para a cabeça. A foto do achado foi, inclusive, nomeada como "a imagem da semana da Nasa", após votação pública.

Segundo o portal, muitas teorias dominaram as redes sociais nos últimos dias. Muitos dos internautas têm afirmado que o objeto é, além de um aparato álien, um "balão meteorológico pousado" e "uma relíquia de um mar antigo que existiu em Marte", por exemplo.

De acordo com a Nasa, o achado não é nada incomum. Assim como tantas outras encontradas no planeta, a rocha tem este formato por ser composta de esférulas. Tratam-se de pequenas partículas resultantes de atividade vulcânica ou impactos de meteoritos. Assim como demais pedras encontradas por lá.

É possível que o formato seja resultado de uma erosão eólica ou precipitação mineral de águas subterrâneas antigas. "O nome-alvo desta rocha é Horneflya e ela se distingue menos por seu formato de chapéu (que me parece ser consistente com o formato piramidal que frequentemente vemos em blocos flutuantes erodidos pelo vento na superfície de Marte) e mais por ser composta quase inteiramente de esférulas", afirmou David Agle, porta-voz da equipe do Perseverance, ao "Space.com".

O portal ainda ressalta que o Perseverance registrou várias outras rochas com formatos inusitados. Foram encontradas meteoritos com formatos de um donut e até mesmo de um abacate, por exemplo. Esses tipos de imagem são exemplos do que é chamado de Pareidolia.

Se trata de um fenômeno psicológico responsável por traçar padrões em estímulos visuais aleatórios. É daí onde vêm, por exemplo, comparações como formatos específicos em nuvens e o famoso "vi um coelho na lua". Achados como o 'capacete', além disso, são de grande ajuda para que os cientistas entendam um pouco mais sobre a história do ecossistema marciano.