O que significa sonhar com jacaré, segundo a psicanálise

O jacaré é popular nos sonhos e carrega significados profundos de acordo com a psicanálise. Segundo o psicanalista e professor Artur Costa, o animal costuma ser uma representação de forças primitivas, instinto, agressividade e medo do incontrolável.

“Na psicanálise, o sonho é a realização disfarçada de desejos e conflitos inconscientes. O jacaré pode simbolizar conteúdos psíquicos ligados à autodefesa ou à ameaça, sempre remetendo a aspectos que escapam ao controle da consciência”, afirma Costa.

Segundo o especialista, a situação que se passa no sonho é importante para a interpretação, um jacaré agressivo pode indicar que quem sonha se sente engolido por emoções difíceis de controlar. Já um jacaré calmo ou até domesticado pode revelar que a pessoa está encontrando formas de elaborar impulsos primitivos. “O estado do animal no sonho sempre dialoga com o estado psíquico atual do sujeito”, explica.

A presença do animal também pode estar relacionada à chamada “sombra da personalidade”, é o que a pessoa nega em si mesma, mas que continua fazendo de forma inconsciente. “O jacaré pode refletir raiva, ressentimentos, competitividade ou até uma vitalidade instintiva que o sujeito não reconhece. Em alguns casos, aparece até como figura protetora, sinalizando a necessidade de ativar a própria força diante dos desafios”, observa o psicanalista.

No dia a dia clínico, Costa destaca que os sonhos com jacarés podem surgir em momentos de tensão. "Costumo perceber que esse tipo de sonho aparece quando o paciente se sente ameaçado ou pressionado, mas ainda não consegue simbolizar plenamente esses afetos. O jacaré é uma tradução onírica do que é sentido como perigoso ou incontrolável. Trabalhar esse símbolo em análise permite nomear os medos, elaborar a agressividade e descobrir recursos internos para enfrentar a vida."

