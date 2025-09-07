Acompanhe ao vivo o eclipse lunar total mais longo do ano

"Lua de sangue" vista da Torre de TV, em Brasília, em 2021. Eclipses lunares acontecem quando a Lua entra na sombra da Terra - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

O eclipse lunar total mais longo do ano ocorre neste domingo (7/9), com duração da fase total de 1 hora e 22 minutos. O Observatório Nacional retransmite ao vivo, no Youtube, imagens do eclipse captadas em regiões onde o fenômeno poderá ser visto integralmente. A transmissão inicia 12h no horário de Brasília.

O eclipse será visto em todas as suas fases (penumbral, parcial e total) na metade oeste da Austrália, parte central da Europa e da Ásia, extremo leste da África, Antártica. Outras regiões do mundo verão somente as partes parciais ou penumbrais, seja anteriores ou posteriores ao eclipse total: leste da Ásia e da Austrália, África, leste da Europa.

No Brasil o eclipse da Lua não será visto nem como total e nem como parcial. Será visto somente como penumbral depois do eclipse total, com a Lua nascendo e somente no extremo leste do Brasil. Entretanto, durante o eclipse penumbral não se percebe diferença na luminosidade da Lua.

Segundo a astrônoma Josina Nascimento, gestora da Divisão de Comunicação e Popularização da Ciência do Observatório Nacional, os eclipses lunares acontecem quando a Lua entra na sombra da Terra. Essa sombra é dividida em duas partes: a umbra, que é completamente escura por não receber nenhuma luz solar direta, e a penumbra, que ainda recebe alguma iluminação do Sol. Quanto mais “perfeito” é o alinhamento entre Sol, Terra e Lua, maior é a duração do eclipse total.

“Quando a Lua entra na penumbra, temos o eclipse penumbral, e quando entra na umbra, temos o eclipse parcial. Quando a Lua está totalmente dentro da umbra, ocorre o eclipse total. Todo eclipse total passa pelas fases penumbral e parcial antes e depois da fase total. Após o eclipse total há novo eclipse parcial e novo eclipse penumbral, pois a a Lua estará saindo da sombra da Terra”, explica a astrônoma.

Lua de sangue

O ponto alto será a fase total, quando a Lua ficará totalmente imersa na sombra da Terra e adquirirá a coloração avermelhada que caracteriza a chamada “Lua de Sangue”.

“A luz branca do Sol penetra na atmosfera e as cores azul e violeta são dispersadas pelos gases atmosféricos. Já as tonalidades mais próximas do vermelho conseguem atravessar com mais facilidade, conferindo à Lua essa coloração característica”, destaca Josina.

Em hora legal de Brasília, os horários serão os seguintes no dia 7 de setembro:

Início do eclipse penumbral: 12h28

Início do eclipse parcial: 13h27

Início do eclipse total: 14h31

Máximo do Eclipse total: 15h12

Fim do eclipse total: 15h53

Fim do eclipse parcial: 16h57

Fim do eclipse penumbral: 17h55

