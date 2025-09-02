InícioCiência e Saúde
Coordenadas 0,0: onde fica o misterioso lugar na Terra

Ponto localizado a 0º de latitude e 0º de longitude marca a interseção de duas linhas imaginárias e é chamado de "Ilha Nula"

Situada no Golfo da Guiné, perto da costa da África, a oeste, a ilha fica nas águas do Oceano Atlântico tropical. É onde se encontram os pontos 0º do Meridiano de Greenwich e 0º da Linha do Equador - (crédito: Google Maps)

A interseção de duas linhas imaginárias é responsável por formar o que é conhecido como o "ponto zero da Terra". Descrito como "Coordenada 0,0", o ponto está localizado a 0º de latitude e 0º de longitude. O local é chamado de Ilha Nula

Situada no Golfo da Guiné, perto da costa da África, a oeste, a ilha fica nas águas do Oceano Atlântico tropical. É onde se encontram os pontos 0º do Meridiano de Greenwich (longitude), responsável por dividir o planeta ao meio na vertical, entre oriente e ocidente; e o 0º da Linha do Equador (latitude), encarregado de separar a Terra ao meio na horizontal, entre Hemisfério Norte e Sul. 

Mas, afinal, o que há na Ilha Nula? 

A ilha não passa de um ponto imaginário. De acordo com informações do portal Natural Earth, não há, na realidade, nada por lá, a não ser por uma boia e água para todos os lados. A boia meteorológica é chamada de Estação 13010 – Soul.

Um grupo de geógrafos voluntários pertencentes ao grupo Natural Earth é o responsável pela criação da "Ilha". O ponto de terra fictício tem menos de um metro quadrado de área (0,93 m²), além da própria geografia e até mesmo bandeira.

A ilha não passa de um ponto imaginário. De acordo com informações do portal Natural Earth (Terra natural, em português), não há, na realidade, nada por lá, a não ser por uma bóia e água para todos os lados (foto: NOAA National Data Buoy Center)

É, além disso, importante para estudos científicos. Se tornou num recurso valioso para identificar eventuais erros de geocodificação em mapeamentos. Em casso de falhas no processo, os dados coletados podem ser redirecionados para a ilha. 

