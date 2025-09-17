Fóssil do mais antigo dinossauro com 'capacete' é descoberto na Mongólia

O fóssil do mais antigo dinossauro com 'capacete' foi descoberto na Mongólia. O achado no país da Ásia Oriental, segundo anunciaram cientistas nesta quarta-feira (17/9), pode ajudar no entendimento sobre como surgiram os indivíduos da espécie conhecida como "dinossauros de cabeça dura".

Segundo informações do portal britânico especializado em assuntos científicos, o IFL Science, o estudo, publicado na revista especializada Nature, mostra que o animal viveu há cerca de 115 milhões de anos. Habitou a Terra durante o Período Cretáceo (período geológico da Era Mesozoica, acontecido entre 145 a 66 milhões de anos atrás).

O fóssil encontrado é o mais completo até hoje do grupo Zavacephale rinpoche, que tinha pouco mais de um metro de comprimento, e pesava cerca de 6 kg. A característica principal era o topo do crânio.

Espesso, formava uma estrutura semelhante a um capacete ósseo. A proteção, segundo o estudo, tinha como principal função ajudar os elementos em confrontos contra predadores. Também eram importantes em disputas com rivais por parceiros sexuais.

Proximidade de completude do fóssil foi expressiva para o estudo

Os fósseis da espécie Zavacephale rinpoche encontrados até então eram incompletos. Fragmentados, deixavam em aberto as dúvidas sobre as circustâncias do surgimento da característica óssea. A nova descoberta inclui mais da metade do esqueleto, com o crânio quase completo. Até mesmo pedras no estômago, usadas para auxílio da digestão, foram encontradas.

Lindsay Zanno, paleontóloga da North Carolina State University e uma das autoras do estudo, relata que o fóssil recém-analisado permite concluir o início da formação do crânio espesso pela parte frontal da cabeça. O fato ajuda a explicar o processo de evolução da característica em específico.

No caso dos Zavacephale rinpoche, a formação aconteceu mais cedo do que das outras espécies do grupo dos paquicefalossauros. Isso sugere uma complexidade maior do que o inicialmente imaginado. O conjunto ainda engloba os ceratopsianos, portadores de grandes chifres, e os estegossauros, conhecidos pelas placas triangulares espetadas nas costas. Todos, além de herbívoros, tinham estruturas relacionadas à proteção.

