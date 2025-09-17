Cientistas encontram evidências que vegetais absorvem nanoplásticos

A pesquisa utilizou rabanetes cultivados em solução hidropônica, técnica em que as raízes se desenvolvem em uma solução de água e outros nutrientes, sem uso do solo. - (crédito: bruno neurath-wilson/Unsplash)

A presença de micro e nanoplásticos está em quase tudo que conhecemos. Com alta capacidade de se espalharem pelo ambiente, a poluição por pequenas partículas de plástico é um problema ambiental e de saúde pública. Em pesquisa divulgada nesta quarta-feira (17/9), cientistas mostram as primeiras evidências de que não só os humanos e outros animais, mas também as plantas absorvem o material.

Estudo da Universidade de Plymouth publicado na revista Environmental Research mostrou como os nanoplásticos podem ser acumular nas partes comestíveis das plantas. A pesquisa utilizou rabanetes cultivados em solução hidropônica, técnica em que as raízes se desenvolvem em uma solução de água e outros nutrientes, sem uso do solo.

No experimento, os cientistas colocaram as raízes dos rabanetes em contato com uma solução de nanopartículas de poliestireno com a presença de carbono radiomarcado. Após cinco dias, o estudo constatou que 5% das partículas presentes na solução, o que equivale a milhões de nanoplásticos, foram absorvidos.

Da quantidade absorvida, cerca de 25% ficaram retidas nas raízes carnudas, a parte comestível do rabanete. Cerca de 10% foram encontrados nas folhas e o restante nas partes não comestíveis. Nathaniel Clark, professor de fisiologia e autor principal do estudo, explica que o estudo alerta para a capacidade dos nanoplásticos de romper barreiras de proteção e se acumularem nos organismos vegetais.

“As plantas possuem uma camada dentro de suas raízes chamada faixa de Caspary, que atua como uma espécie de filtro contra partículas, muitas das quais podem ser nocivas”, explica. “Esta é a primeira vez que um estudo demonstra que partículas nanoplásticas conseguem ultrapassar essa barreira, com potencial para se acumularem nas plantas e serem transmitidas a qualquer coisa que as consuma”.

Segundo o pesquisador, os resultados indicam um “clara possibilidade de que nanoplásticos estejam sendo absorvidos por diversos tipos de produtos cultivados em todo o mundo”.