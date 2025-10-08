3I/Atlas: sondas europeias flagram o cometa no céu de Marte

As sondas ExoMars e Mars Express, da Agência Espacial Europeia, flagraram o cometa interestelar 3I/Atlas, enquanto ele passava perto de Marte. Durante a aproximação máxima ao planeta vermelho, em 3 de outubro, o corpo celeste estava a 30 milhões de quilômetros de distância das naves espaciais.
Cada sonda espacial utilizou uma câmera para observar a passagem do cometa. Ambas as câmeras foram projetadas para fotografar a superfície brilhante de Marte.
Colin Wilson, cientista dos projetos Mars Express e ExoMars, afirma: “Embora nossos orbitadores continuem a fazer contribuições impressionantes para a ciência marciana, é sempre mais emocionante vê-los responder a situações inesperadas como esta. Estou ansioso para ver o que os dados revelarão após análises mais aprofundadas.”
Os cientistas continuarão analisando os dados ao longo das próximas semanas e meses para tentar descobrir mais sobre do que o 3I/Atlas é feito e como ele se comporta à medida que se aproxima do Sol.
O cometa 3I/Atlas foi avistado pela primeira vez em 1º de julho deste ano, pelo telescópio ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), em Río Hurtado, no Chile. Desde então, astrônomos têm usado telescópios terrestres e espaciais para monitorá-lo e descobrir mais sobre ele.
Com base em sua trajetória, os astrônomos suspeitam que o 3I/Atlas possa ser o cometa mais antigo já observado. Ele pode ser 3 bilhões de anos mais velho que o Sistema Solar, que já tem 4,6 bilhões de anos.
