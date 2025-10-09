Intestino e imunidade: os benefícios do chá de melancia

A melancia é uma fruta composta por cerca de 90% de água - (crédito: Freepik)

O intestino é um dos principais responsáveis pelo bom funcionamento do sistema imunológico, já que abriga grande parte das células de defesa do corpo. Cuidar da saúde intestinal significa fortalecer a imunidade e prevenir inflamações. Nesse contexto, o chá de melancia surge como uma opção natural e saborosa.

A melancia é uma fruta composta por cerca de 90% de água, o que contribui para a hidratação do organismo e facilita o trânsito intestinal, favorecendo a formação e eliminação das fezes, segundo Dayanne Maynard, professora de nutrição do CEUB. “Mesmo com quantidade pequena de fibras, aproximadamente 0,4 grama a cada 100 gramas, elas aumentam o volume fecal e estimulam o movimento intestinal, prevenindo a constipação”, explica.

A fruta também oferece minerais como magnésio e potássio, que atuam na função muscular, incluindo os músculos intestinais, e ajudam no equilíbrio hídrico, enquanto vitaminas como a C e os carotenoides protegem as células da mucosa intestinal e reduzem inflamações.

Em formato de chá, Dayanne alerta que a melancia não mantém os mesmos benefícios da fruta fresca, pois o preparo com fervura reduz parte dos nutrientes. Apesar disso, a bebida pode trazer benefícios ao sistema imunológico quando preparada com cascas e sementes. Assim, concentra-se compostos antioxidantes que combatem radicais livres e reduzem o estresse oxidativo, reforçando a proteção das células de defesa.

A melancia também tem compostos bioativos com ação antioxidante e anti-inflamatória, como o licopeno, responsável pela coloração avermelhada e pela neutralização de radicais livres, e a citrulina, presente principalmente na casca e na parte branca, que atua como precursora da arginina — substância que participa da produção de óxido nítrico, melhorando a circulação sanguínea e reduzindo inflamações. “A vitamina C estimula a produção de glóbulos brancos e o betacaroteno protege as mucosas intestinal e respiratória, reforçando o sistema imunológico”, complementa a nutricionista.

Para obter efeitos benéficos, Dayanne recomenda consumir o chá de melancia de três a quatro vezes por semana, em quantidades que variam de uma a duas xícaras por dia (200 a 400 mililitros). Contudo, o consumo diário e prolongado não é recomendado, pois pode aumentar a eliminação de sais minerais — “O que não é indicado para pessoas com pressão baixa ou problemas renais”, justifica.

Embora o chá não tenha efeito prebiótico direto, ele contribui indiretamente para a saúde intestinal ao hidratar o organismo, reduzir inflamações e proteger a mucosa, criando um ambiente equilibrado para as bactérias benéficas. Para efeito prebiótico real, a especialista recomenda consumir a fruta in natura associada a alimentos ricos em fibras solúveis, como aveia, banana, linhaça e legumes.

Dayanne destaca que pessoas com condições como insuficiência renal, cálculos renais, hipertensão ou insuficiência cardíaca devem ter cautela, pois o chá de melancia tem efeito diurético e pode alterar o equilíbrio de líquidos e eletrólitos. “Ainda não há estudos suficientes sobre o consumo durante a gestação e lactação, por isso é melhor evitar”, completa.

Entre as vantagens do chá de melancia estão a hidratação, a leve ação diurética e as propriedades antioxidantes suaves, sendo uma opção natural e leve que complementa uma alimentação equilibrada. Seus efeitos podem ser potencializados ao combinar a bebida com ingredientes como hortelã, gengibre, raspas de limão e canela, que reforçam suas ações funcionais.

Para Dayanne, “os efeitos do chá são muito mais eficazes quando combinados a hábitos alimentares e de vida saudáveis, incluindo dieta rica em fibras, ingestão de alimentos prebióticos e probióticos, além da prática regular de atividade física”.