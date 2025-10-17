InícioCiência e Saúde
UROLOGIA

Escalas de trabalho podem afetar os rins, conclui pesquisa

Estudo com mais de 226 mil pessoas indica que turnos irregulares aumentam em 22% o risco de formação de cálculos, uma das doenças urológicas mais comuns. Funcionários noturnos também são prejudicados

Além de dor intensa, os cálculos nos rins estão ligados ao risco aumentado de insuficiência renal crônica e a doenças cardiovasculares - (crédito: Divulgação)
Além de dor intensa, os cálculos nos rins estão ligados ao risco aumentado de insuficiência renal crônica e a doenças cardiovasculares - (crédito: Divulgação)

Trabalhar em escalas aumenta em 15% o risco de desenvolver cálculo renal, a famosa pedra nos rins, comparado a quem mantêm uma rotina laboral regular. Entre os que atuam frequentemente em turnos alternados ou noturnos, como profissionais das áreas de segurança, medicina e transporte, a chance é ainda maior: 22%. A conclusão é do maior estudo já realizado sobre saúde ocupacional e doenças renais, que incluiu dados de 226 mil pessoas, acompanhadas por 14 anos. 

Também conhecido como nefrolitíase, o cálculo renal é uma das doenças urológicas mais comuns, com prevalência que varia de 1% a 13% da população mundial. Embora geralmente curável, metade dos pacientes sofre recorrência em até 10 anos. Além da dor intensa, o problema está ligado ao risco aumentado de insuficiência renal crônica e doenças cardiovasculares. Também é uma das principais causas de afastamento do trabalho. 

No Brasil, estima-se que cerca de 10% dos adultos sofram ao menos um episódio de cálculo ao longo da vida, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) e, segundo dados do Ministério da Saúde, o número de internações hospitalares associadas ao problema tem aumentado anualmente. A Organização Internacional do Trabalho (OIT) calcula que cerca de um em cada cinco trabalhadores no mundo realiza algum tipo de trabalho em turnos; a estimativa nacional mais recente, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é de que 6,9 milhões exerçam suas funções laborais em horários atípicos. 

Hormônios

Os autores do estudo, da Universidade Sun Yat-sen, na China, explicam que a exposição contínua a horários irregulares, principalmente à noite, afeta o ritmo circadiano (o relógio biológico), o metabolismo e a secreção hormonal, fatores que repercutem na função renal. Estudos anteriores já haviam apontado que trabalhadores noturnos são mais propensos a obesidade, hipertensão e doenças cardiovasculares, condições que também favorecem o desenvolvimento de cálculos. 

Segundo o urologista Irineu Neto, da Amplexus Saúde Especializada, o ciclo circadiano regula funções essenciais do rim, como a filtração glomerular, a reabsorção de eletrólitos e a concentração urinária. Quando uma pessoa trabalha à noite ou no esquema de escalas, há uma desorganização desse sistema, com consequências diretas no órgão. Entre elas, a alteração na secreção do hormônio antidiurético (ADH). "O organismo tende a concentrar mais a urina durante o turno noturno, aumentando o risco de supersaturação urinária e precipitação de cristais", explica.

Neto também diz que interrupções no ciclo circadiano promovem mudanças no metabolismo de cálcio, fosfato e ácido úrico, com aumento da excreção de sais que participam da formação de cálculos. "Além disso, há maior estresse oxidativo e inflamação renal, o que prejudica os mecanismos protetores das células tubulares contra a cristalização. Assim, o desalinhamento do relógio biológico com o ciclo claro-escuro favorece o acúmulo de cristais e a formação de cálculos renais."

Estilo 

O estilo de vida pode justificar parte da associação encontrada na pesquisa, publicada na revista Mayo Clinic Proceedings. Até 22% do efeito do trabalho em turnos sobre o risco renal está associado ao aumento do peso corporal. Tabagismo e sono inadequado respondem, cada um, por cerca de 6%. Por outro lado, a ingestão de líquidos — especialmente água, chá e café — demonstrou papel protetor, reduzindo a chance de cálculo nos rins em quase 18%.

Os autores do estudo argumentam que os impactos do turno irregular vão além do desequilíbrio do relógio biológico. "Fumar, dormir mal, permanecer longos períodos sentado e ter índice de massa corporal elevado foram identificados como mediadores importantes da relação entre trabalho em turnos e formação de cálculos renais", escreveram Man He e Yin Yang, principais autores do artigo. 

O estudo usou estatísticas do UK Biobank, um banco de dados britânico que reúne informações genéticas, clínicas e comportamentais de meio milhão de voluntários. Foram excluídas as pessoas que já tinham histórico de cálculo renal, totalizando 226.459 participantes empregados ou autônomos, com idades entre 37 anos e 73 anos no início da pesquisa. Durante o período de acompanhamento — de 2006 a 2023 — 2.893 deles desenvolveram nefrolitíase. 

Sedentarismo

Os efeitos foram observados mais em profissionais com menos de 50 anos e que realizam atividades de baixo esforço físico. "Aparentemente, a menor ingestão de líquidos entre trabalhadores com atividades sedentárias ajuda a explicar esse resultado", observa o artigo.

Para Yin Yang, epidemiologista e coautor do estudo, os resultados reforçam a necessidade de políticas de saúde voltadas a trabalhadores com horários não convencionais. "Nossas descobertas indicam que o trabalho em turnos deve ser considerado um fator de risco para cálculos renais. É preciso promover estilos de vida saudáveis nesse grupo, incluindo hidratação adequada, manutenção do peso, sono regular e redução do sedentarismo e do tabagismo", destaca o pesquisador.

"Os resultados do estudo destacam a necessidade de explorar iniciativas que busquem remediar os fatores de risco para cálculos renais, incluindo maior flexibilidade nos horários de trabalho", acredita Felix Knauf, da Divisão de Nefrologia e Hipertensão da Clínica Mayo, em Rochester, que escreveu um editorial sobre a pesquisa. Knauf cita, entre outras iniciativas, o incentivo a check-ups regulares com exames renais simples, como ultrassonografia; a promoção de campanhas sobre hidratação e controle de peso, e a oferta de ambientes de descanso apropriados. 

Os autores do artigo concordam que pequenas mudanças podem reduzir significativamente o risco de pedra nos rins. "Nossos resultados indicam que intervir em fatores modificáveis, como peso corporal e hábitos de sono, pode evitar uma parcela considerável dos casos de cálculo renal entre trabalhadores em turnos", escreveram. "Cuidar do corpo e respeitar o ritmo biológico é essencial — mesmo quando o relógio insiste em dizer o contrário."

 

Quatro perguntas para

Rafael Buta, urologista, especialista em cirurgia robótica da Clínica Veridium 

De que forma a alteração do ritmo circadiano pode favorecer o acúmulo de cristais nos rins?

O trabalho em turnos, especialmente o noturno, desregula nosso relógio biológico (ritmo circadiano). Essa alteração impacta o metabolismo e pode levar à obesidade, elevando os níveis de cálcio no organismo. O excesso de cálcio na urina é um dos principais componentes da maioria dos cálculos. Além disso, a desregulação circadiana causa estresse oxidativo e inflamação, que estão envolvidos diretamente na formação de cristais de oxalato de cálcio nos rins, aumentando o risco de cálculos.

De que modo fatores como sono inadequado e sedentarismo influenciam o risco de doença renal a longo prazo?
Com o tempo, o sono inadequado eleva o estresse oxidativo e a inflamação no corpo, processos que facilitam a formação de cristais nos rins. Já o sedentarismo prolongado pode desencadear a síndrome metabólica, que é um conhecido fator de risco para o desenvolvimento de cálculos renais. Ambos afetam o equilíbrio do corpo, tornando-o mais propenso a essa condição.

O consumo de café ou chá, comuns em quem trabalha à noite, pode contribuir positivamente para a hidratação?

O estudo sugere que o consumo de café pode estar associado a uma menor incidência de cálculos renais, mesmo considerando seu teor de oxalato. Café, chá e água são contabilizados na ingestão total de líquidos. Manter uma boa hidratação ajuda a diluir a urina e a eliminar cristais, reduzindo o risco de formação de pedras nos rins. Portanto, essas bebidas podem, sim, contribuir positivamente para a hidratação.

Que medidas preventivas poderiam ser implementadas em empresas com regimes noturnos?

Empresas com regimes noturnos podem promover hábitos saudáveis. Isso inclui oferecer horários de trabalho flexíveis para minimizar a desregulação circadiana e implementar programas educativos focados em: manejo do peso, aumento da ingestão de líquidos, bons hábitos de sono, redução do sedentarismo e abandono do tabagismo. Incentivar uma alimentação equilibrada também é fundamental. (PO)

 

Hábitos protetores

O urologista Irineu Neto ensina como reduzir o risco de cálculos renais: 

1. Hidratação: as diretrizes da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) recomendam que adultos ingiram uma média de 2,5l a 3l de líquidos diários; 

2. Manter rotina de sono regular, mesmo nos dias de folga, e dormir em ambiente escuro e silencioso;

3. Reduzir o consumo de sal (menos de 5g/dia) e de proteína animal, pois aumentam a excreção de cálcio e ácido úrico;

4. Evitar bebidas açucaradas e energéticos, muito usados em turnos, que favorecem a litogênese;

5. Consumir frutas ricas em citrato, como limão e laranja, que inibem a cristalização;

6. Urinar com frequência, evitando longos períodos de retenção;

7. Manter peso corporal adequado e praticar atividade física regularmente.

 

  • Além de dor intensa, os cálculos nos rins estão ligados ao risco aumentado de insuficiência renal crônica e a doenças cardiovasculares
    Além de dor intensa, os cálculos nos rins estão ligados ao risco aumentado de insuficiência renal crônica e a doenças cardiovasculares Foto: Harvard University/Divulgação
  • Além de dor intensa, os cálculos nos rins estão ligados ao risco aumentado de insuficiência renal crônica e a doenças cardiovasculares
    Além de dor intensa, os cálculos nos rins estão ligados ao risco aumentado de insuficiência renal crônica e a doenças cardiovasculares Foto: Arpit/Pixabay
